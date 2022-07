Siccità, quali saranno gli alimenti più cari a causa del cambiamento climatico?

Per colpa della siccità alcuni alimenti vedranno un notevole aumento dei prezzi.

A causa della siccità alcuni alimenti che consumiamo giornalmente potrebbero subire un notevole aumento dei prezzi. Tra questi prodotti troviamo verdura, vongole, latte e frutta. La temperatura è aumentata di due gradi, mentre risulta esserci il 60% delle precipitazioni in meno rispetto alla media storica.

Secondo alcune stime, i danni apportati dalla siccità potrebbero raggiungere la somma di 6 miliardi di euro: di conseguenza il 10% della produzione agricola italiana andrà bruciato.

Parlando invece della raccolta del grano. la Coldiretti ha previsto un calo del 30%, per quello duro utilizzato per la creazione della pasta, il 20% invece per quello tenero usato per fare il pane. A causa del caldo anche la produzione del mais sta subendo degli stop.

Queste stime ci presentano una panoramica preoccupante.

Siccità, caro alimenti: la situazione nelle risaie del Nord

Come informa Today, la situazione nelle risaie del Nord è oramai allarmante e si prevede una perdita del 30%. Secondo le stime dei risicoltori il riso subirà un rincaro del 20% circa.

Ustioni a frutta e verdura

Nelle serre e nei campi bruciano frutta e verdura, con ustioni che comportano una perdita del raccolto del 70%.

Stiamo parlando di prodotti come pomodori, peperoni e melanzane. Facendo un parallelo con il 2021, in Puglia i prezzi di frutta e verdura hanno subito un aumento del 20%.