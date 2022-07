La dieta di Federica Nargi: i suoi segreti per un fisico da urlo

Nessuna dieta: alimentazione bilanciata, attività fisica e uno stile di vita equilibrato. Questi sono i segreti della forma fisica di Federica Nargi.

I segreti della forma fisica invidiabile della modella e showgirl italiana Federica Nargi, tra dieta e sedute di allenamento in palestra.

I segreti della dieta di Federica Nargi

La modella e showgirl Federica Nargi nasce a Roma nel 1990 e conquista la sua consacrazione nella tv italiana come velina del programma “Striscia la Notizia“.

Inoltre, è stata spesso accostata a famosi personaggi del calcio, primo fra tutti Alessando Matri, con il convive da 12 anni.

Ma come fa Federica ad essere ancora così in forma? La modella ha ammesso di non aver mai fatto una dieta dimagrante, né tantomeno di aver seguito un regime alimentare rigido.Non rinuncia proprio a nulla, ma quello che fa è seguire un’alimentazione sana e regolare.

La showgirl adora tanto le verdure, che mangia spesso, così come la pasta, alla quale non rinuncia mai.

Sceglie però dei condimenti sani. Inoltre ha confessato di avere vari “sgarri”, primo fra tutti il cioccolato, al quale Federica non sa proprio rinunciare.

Attività fisica costante per Federica Nargi

Il vero segreto del suo fisico tonico è il costante allenamento. Come rilasciato a Vanity Fair, Federica va due volte a settimana in palestra e segue diversi allenamenti. Alterna soprattutto giorni di allenamento a cardio, con degli esercizi con i pesi.

I workout che segue sono diversi e mirati come squat, piegamenti, trazioni, ed è costantemente seguita da un personal trainer.