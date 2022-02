Sicilia, tre comuni in zona arancione fino al 3 marzo: “Contenere i contagi”

Dal 20 febbraio al 3 marzo tre comuni in Sicilia torneranno in zona arancione: la misura ha l'obiettivo di contenere i contagi Covid.

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza con la quale sancisce l’ingresso in zona arancione di tre comuni in provincia di Enna: si tratta di Agira, Leonforte e Valguarnera che, in considerazione della situazione epidemiologica, dovranno introdurre qualche restrizione in più per chi non è vaccinato.

Sicilia, tre comuni in zona arancione

Il provvedimento è valido da domenica 20 febbraio a giovedì 3 marzo 2022 ed è stato adottato su proposta del dipartimento regionale Asoe per contenere i contagi. Se infatti a livello nazionale il trend dei casi è in discesa, in Sicilia sono lievemente aumentati e la regione è balzata al secondo posto nella classifica per numero di infezioni alle spalle del Lazio.

Nella giornata di venerdì 18 febbraio 2022 si sono contati 5.594 contagi su 35.259 tamponi processati (per un indice di positività pari al 15,9%) contro i 5.286 del giorno prima.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.292 nuovi casi, a Catania 1.079, a Messina 861, a Siracusa 763, a Ragusa 386, a Trapani 463, a Caltanissetta 295, ad Agrigento 424 e ad Enna 135. Come nel resto d’Italia, sono invece calati i ricoveri nei reparti ordinari (-39 rispetto a giovedì) e quelli in terapia intensiva (-7).

Sicilia, tre comuni in zona arancione: le regole

Per quanto riguarda le regole vigenti in zona arancione, per chi possiede il super green pass (vaccinati e guariti) non cambierà nulla mentre chi non ha il certificato verde o ha soltanto quello base (ottenibile con tampone) dovrà sottostare ad alcune limitazioni.

Per quanto riguarda gli spostamenti, chi non ha alcun green pass non potrà uscire dal proprio comune se non per lavoro, necessità o salute. Quanto invece a scuole, bar e ristoranti, sport e attività culturali, varranno le stesse regole delle altre zone.