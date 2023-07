Arrestato a Siena latitante cinquantasettenne: scoperto in un albergo del centro storico durante i controlli per la sicurezza nei giorni del Palio di luglio, è stato trasferito nel carcere di Santo Spirito

Condannato a Salerno, latitava a Siena. Un cinquantasettenne originario della provincia campana è stato arrestato giovedì 6 luglio dopo essersi reso irreperibile per circa due anni a seguito di una condanna a suo carico emessa dal Tribunale.

Scoperto per caso

Doveva scontare otto mesi in carcere, ma ha preferito darsi alla fuga. Per quasi ventiquattro mesi le ricerche dell’uomo su tutto il territorio nazionale da parte delle forze dell’ordine sono state vane. Fino a oggi, fino a Siena. Nei giorni del Palio di luglio, nell’ambito dell’attività di verifica – volta a scongiurare qualsiasi fonte di pericolo – predisposta dal questore Pietro Milone riguardo le persone soggiornanti all’interno delle strutture alberghiere del centro, è emerso che il cinquantasettenne era ricercato. Originario della provincia di Salerno, alloggiava proprio in un albergo del centro storico. Una volta rintracciato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Finito in manette

Approfondita la segnalazione, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Siena hanno rintracciato il latitante e, dopo averlo condotto in questura per gli accertamenti di rito e per le procedure relative all’esatta identificazione, gli agenti lo hanno associato presso il carcere di Santo Spirito (anche) per l’espiazione della condanna emessa per lui dal Tribunale di Salerno.