Sigaretta elettronica usa e getta: guida alle caratteristiche di qualità

Sigarette elettroniche monouso, la perfetta alternativa per chi vuole abbandonare la sigaretta tradizionale o provare lo svapo ad un costo moderato.

Esistono delle alternative al fumo che si pongono anche come delle autentiche tendenze: tra queste, ultimamente spiccano le e-cig monouso, ossia delle sigarette elettroniche che, a differenza dei prodotti più tradizionali per svapare, possono essere utilizzate per un periodo di tempo limitato, proprio per via della loro particolare struttura e composizione. Non si tratta di una novità in senso assoluto, ma la sigaretta elettronica usa e getta sta tornando adesso alla ribalta, poiché si rivolge a un pubblico ben preciso e perché soddisfa dei bisogni specifici tra gli svapatori.

Che cosa è una sigaretta elettronica monouso?

Una sigaretta elettronica usa e getta è pensata per unire le caratteristiche delle tradizionali e-cigarette a quella dei prodotti di consumo da eliminare una volta esauriti. In questo caso, a esaurirsi è la limitata scorta di batteria e di liquido, che per la struttura compatta della sigaretta, non può essere in alcun modo ripristinata, a differenza dei tradizionali prodotti per lo svapo.

Si tratta in ogni caso di un prodotto le cui funzioni sono regolate dalla legge europea, che stabilisce che la capacità di liquido non può superare i 2 ml. Esiste anche un limite ben preciso per la quantità di nicotina rintracciabile nel liquido stesso: 20 mg/ml; com’è ovvio, esistono delle e-cig usa e getta a zero nicotina, così come altre con valori intermedi, ma mai superiori a quello stabilito per legge. Inoltre, il livello di nicotina desiderato è raggiunto tramite sali di nicotina, impiegati allo scopo di lasciare una sensazione più appagante e meno raschiante per la gola del consumatore.

Si tratta di un prodotto che somiglia dunque molto a una tradizionale sigaretta elettronica, e che affonda le sue origini in un’idea che, seppur non recente, si è affermata nell’ultimo anno al punto da diventare un’autentica tendenza nel mondo dello svapo. L’implementazione di aromi diversi e sempre più gradevoli per il consumatore, così come il miglioramento della batteria, di cui è stata aumentata la durata, hanno reso possibile l’affermazione di questo prodotto usa e getta, che si pone come un primo passo per avvicinarsi alla galassia in crescita delle sigarette elettroniche.

Quanto dura una sigaretta elettronica usa e getta?

Ferma restando la presenza sul mercato di diversi modelli di sigarette elettroniche monouso, la costante nel loro funzionamento è la presenza di un limite alla scorta di liquido disponibile, che implica un numero altrettanto limitato di tiri effettuabili. Questo numero si aggira in media tra i 600 e gli 800, confermando il fatto che la durata del prodotto usa e getta dipende più che altro dal tipo di utilizzo che ne fa il consumatore, piuttosto che da un tempo massimo prestabilito.

Le variabili che entrano in campo sono diverse: si va dal consumo della resistenza alla durata della batteria, passando per la quantità di liquido assorbita a ogni tiro; dati questi elementi, è difficile stabilire una quantità fissa e precisa di tiri effettuabili con ogni singolo modello di sigaretta elettronica usa e getta, e le case produttrici si attengono a delle stime. Qualsiasi calcolo, tuttavia, tiene sempre conto del fatto che le componenti non possono essere cambiate: dunque la batteria deve durare almeno il tempo necessario a vaporizzare l’intera miscela presente nel dispositivo, indipendentemente dall’utilizzo sporadico o continuo che ne farà il consumatore.

Perché usare una e-cig usa e getta?

Data la diffusione sempre maggiore dei dispositivi per svapare, è naturale che la curiosità nei confronti del mondo delle sigarette elettroniche sia in continua crescita. Da qui, deriva l’importanza assunta da un prodotto capace di far provare il meccanismo dello svapo, senza una forte spesa iniziale.

In questo senso, le sigarette elettroniche monouso si rivelano essenziali per far traghettare i fumatori tradizionali verso lo svapo, a un costo moderato: il prodotto dunque si rivolge, nella maggior parte dei casi, a chiunque voglia smettere di fumare o a chiunque svapi sporadicamente, senza il desiderio di complicare troppo l’esperienza dello svapo valutando gusti e aromi dei liquidi o modificando la composizione di una sigaretta elettronica tradizionale.