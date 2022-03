Sileri e i contagi in aumento: “Colpa di sotto varianti Omicron ma i ricoveri sono stabili”

Il vice ministro Pierpaolo Sileri ospite a Mattino Cinque News parla dei contagi in aumento: “Colpa di sotto varianti Omicron ma i ricoveri sono stabili”

La risposta a Mattino Cinque News di Pierpaolo Sileri alla domanda sui contagi in aumento è stata secca: “Colpa delle sottovarianti Omicron ma i ricoveri sono stabili”. Insomma, il sottosegretario alla Salute ha spiegato che il leggero incremento non è sintomo di alcun allarme specifico ma solo dell’azione di tre ceppi in azione di cui uno più diffusivo.

Sileri e i contagi in aumento: “Non sono significativi”

Sileri ha anche toccato i temi del green pass e di una eventuale quarta dose di vaccino. Ha detto il viceministro in collegamento con Federica Panicucci: “Un lieve aumento viene registrato non solo in Italia, ma anche in altri paesi come Gran Bretagna e Francia. Non è significativo finché non corrisponde a un aumento dei ricoveri che, grazie a Dio, in questo momento non c’è“.

Tre sotto varianti di Omicron e una circola molto

Poi Sileri ha spiegato che attualmente stanno circolando tre sottovarianti di Omicron e che “una di queste è più diffusiva dell’originaria”. Sulla quarta dose ha chiosato il sottosegretario: “Stiamo passando in una fase di endemia e ciclicamente avremo dei richiami incontrando il virus”. E sul Green Pass? La sua durata sarà limitata e che bisognerà “andare a rimodulare e togliere progressivamente quei protocolli che fanno riappropriare i nostri spazi in maniera adeguata”.