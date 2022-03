Covid, tornano ad aumentare i contagi in Italia

Il Covid è stato messo un po' in ombra dalla guerra in Ucraina, ma i contagi continuano.

Laa guerra in Ucraina è il tema del momento, a causa della gravità della situazione e questo ha messo un po’ in disparte (dal punto di vista mediatico) la situazione Covid. Gli ultimi dati relativi ai contagi circa il coronavirus in Italia non sembrano però dei più confortanti.

I positivi tornano ad aumentare e gli scienziati temono che si arrivi a una situazione simile a quella di Svizzera e Olanda. Come informa La Stampa, il tasso di positività dal 3 marzo al 7 marzo 2022 è dalito dall’8 all’11,7%. Così come i numeri assoluti nella medesima direzione. Il bollettino dello scorso 8 marzo effettivamente fa riflettere: 22.083 positivi: oltre 4mila in più rispetto allo scorso 28 febbraio.

Coronavirus, aumentano i contagi in Italia: il punto della situazione

Sale il numero dei ricoveri in Italia: il coronavirus è tutt’altro che scomparso. Come informa Libero Quotidiano, lo scorso 7 marzo si è registrato un incremento di sette posti letto occupati in terapia intensiva e di 161 nei repati non critici.

La situazione in Europa

La situazione in altri paesi d’Europa non è però delle migliori, come Francia e Germania. Nel primo caso la discesa dei contagi è frenata a -9%, mentre nel secondo a -2% in una settimana.

In Olanda e Svizzera invece la situazione è più preoccupante, dato che in entrambi i paesi i contagi sono aumentati drasticamente, rispettivamente del 50% e del 39% rispetto alla settimana precedente.