Silos crollato su un’auto a Forlì, tre morti: due delle vittime erano minori

Incredibile incidente in provincia di Forlì Cesena dove un silos di mangimi di un’azienda agricola situata a Bertinoro è improvvisamente crollato, abbattendosi su un’auto a bordo della quale viaggiavano tre persone. Tutte e tre le persone che si trovavano nella vettura sono deceduto: due erano minori.

La tragedia si è consumata nella giornata di venerdì 7 aprile a Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena, quando un silos di mangimi installato presso una azienda agricola che si dedica all’allevamento di pulcini e galline ovaiole è caduto, crollando su un’automobile. A bordo del veicolo, stavano viaggiando tre fratelli di origini marocchine, di cui due minori.

Alla guida della vettura, si trovava una ragazza di 18 anni che aveva da poco ottenuto il foglio rosa. I due minori, invece, avevano 14 e 10 anni.

Sul posto, si sono prontamente recati i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno indagando circa le dinamiche del sinistro. I vigili del fuoco, in particolare, stanno lavorando per estrarre i corpi delle vittime e sgomberare l’area.

In considerazione delle ricostruzioni sinora effettuate dai militari dell’Arma, pare che la 18enne si stesse esercitando alla guida nel piazzale dell’azienda agricola e, dopo aver fatto salire a bordo i fratellini. Durante le prove, avrebbe urtato con il mezzo uno dei sostegni del silos che conteneva oltre 20 metri cubi di mangime.

A seguito dell’urto, il silos è crollato sul veicolo, schiacciando a morte i tre fratelli, tutti residenti a Meldola. Sulla base delle informazioni diffuse, un parente delle vittime è impiegato come custode presso la struttura.

Intervento dei #vigilidelfuoco dalle 14.15 in un’ azienda agricola a Bertinoro (FC) per il crollo di un silos di mangimi che ha investito un autovettura. Decedute le tre persone a bordo. Intervento in atto, dinamica in corso di accertamento [#7aprile 17:00] pic.twitter.com/4I4wnkSODt

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 7, 2023