Silvio Berlusconi è morto oggi, 12 giugno 2023, all’età di 86 anni. L’ex premier era ricoverato da giorni al San Raffaele di Milano.

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni

Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni. Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio era ricoverato da quattro giorni all’ospedale San Raffaele, ma le sue condizioni si erano aggravate. Dopo l’ultimo ricovero gli affanni non gli avevano dato tregua. Silvio Berlusconi, classe 1936, ha vissuto tante vite diverse in una, scrivendo un pezzo di storia del nostro Paese. Imprenditore, politico, uomo del calcio, sempre sotto i riflettori sia per la sua carriera che per la sua vita privata e sentimentale.

Morto Silvio Berlusconi: i suoi amori

La prima moglie di Silvio Berlusconi è stata Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, conosciuta nel 1964 e sposata nel 1965. Dal matrimonio sono nati Marina e Pier Silvio. Nel 1980 ha avuto un colpo di fulmine con Veronica Lario, con cui ha ufficializzato la sua relazione nel 1985, divorziando dalla sua prima moglie. Da questo matrimonio sono nati Barbara, Eleonora e Luigi. Si sono sposati nel 1990 e hanno divorziato nel 2009. Nel 2012 Silvio Berlusconi ha annunciato il fidanzamento con Francesca De Pascale, con 50 anni di differenza. I due sono rimasti insieme fino al 2019. L’ultima relazione nota è quella con Marta Antonia Fascina, di 30 anni, deputata di Forza Italia, che è rimasta al suo fianco fino all’ultimo.