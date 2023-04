Silvio Berlusconi ricoverato, Matteo Renzi gli fa il suo "in bocca al lupo"

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele dopo che lo aveva lasciato da pochissimo, Matteo Renzi gli fa il suo personale “in bocca al lupo”. Il leader di Italia Viva lo ha inviato dopo la notizia sull’ingresso in terapia intensiva del fondatore di Forza Italia e senatore. Ecco cosa ha postato Renzi: “In bocca a lupo a Silvio Berlusconi che è stato ricoverato al San Raffaele di Milano”.

Silvio Berlusconi ricoverato, tweet di Renzi

La notizia sta circolando in questi minuti e secondo la stessa Berlusconi si troverebbe ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il Cav era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo. In quella circostanza lo aveva fatto per effettuare controlli medici ed era rientrato ad Arcore giovedì 30 marzo a seguito di dimissioni avvenute intorno alle 14. Ed in quel frangente Berlusconi, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, aveva rivolto un cenno di saluto a giornalisti e curiosi.

Aggravamento che ha implicazioni politiche

Il ritorno del Cav non era solo un segnale di buon auspicio per le sue personali condizioni di salute, ma anche un segnale positivo per Forza Italia, preoccupata dallo stato di salute del leader nel momento cruciale delle nuove nomine che di fatto hanno cambiato la geografia interna degli azzurri.