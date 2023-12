Simona Ventura: "Anche io vittima di violenza psicologica"

Simona Ventura ha svelato un drammatico retroscena sulla sua vita privata a Ballando con le Stelle e ha confessato di esser stata vittima di violenza psicologica.

Simona Ventura: il dramma

A Ballando con le Stelle Simona Ventura ha voluto affrontare per la prima volta una delicata tematica della sua vita privata e ha confessato di esser stata vittima di violenza psicologica.

“Fino al 2011 il lavoro andava alla grande ero sola ma mi occupavo dei miei ragazzi, poi senza accorgermene mi sono ritrovata con delle catene addosso. Mi ero completamente isolata, mi sono ritrovata in un buco nero che mi ha avvicinato alla depressione. E’ stato un momento nero della mia vita, che io non ho riconosciuto fino adesso, dal 2011 al 2018. Il lavoro era diventato meno, ma stavo vicino ai miei ragazzi, poi a un certo punto mi sono allontanata da loro, dalla mia famiglia, è stato un momento difficile”, ha confessato la conduttrice tv, che oggi sembra aver finalmente ritrovato la felicità (presto convolerà a nozze con Giovanni Terzi).

“Avere accanto una persona che ti sminuisce in continuazione, fa sì che e a un certo punto ci credi anche tu di non valere niente”, ha confessato la conduttrice, e ancora: “La violenza psicologica ti toglie le forze, anche una come me che sembra sempre Giovanna D’Arco, senza essersene resa conto è finita in questa cosa. Il punto di svolta è stato l’incidente di Niccolò: lì ho toccato il fondo dal punto di vista psicologico e ho iniziato la risalita. E poi ora è un momento felice, e mi rendo conto di avercela fatta.”

Simona Ventura non ha svelato ulteriori dettagli in merito al drammatico retroscena da lei raccontato a Ballando con le Stelle, ma in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e sono curiosi di saperne di più.