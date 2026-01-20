Sindaci di Santa Teresa di Riva travolti da un'onda durante una diretta Facebook: il video shock

Un evento drammatico ha colpito i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, i quali erano impegnati a documentare i gravi danni causati dal maltempo.

Recentemente, la costa jonica della Sicilia ha vissuto momenti di intensa preoccupazione a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, si sono trovati nel bel mezzo di una situazione pericolosa mentre cercavano di informare i cittadini sui danni causati dal maltempo.

Durante una diretta Facebook, un’onda anomala ha inaspettatamente travolto i due, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il maltempo in Sicilia

Il ciclone Harry ha colpito numerose aree della Sicilia, portando con sé forti mareggiate, venti impetuosi e danni significativi. Le immagini delle devastazioni sono state condivise ampiamente sui social media, mostrando alberi abbattuti e strade allagate. Le autorità locali hanno emesso avvisi di allerta rossa, raccomandando alla popolazione di evitare le aree costiere e di prestare particolare attenzione ai torrenti e alle zone a rischio.

Il momento critico della diretta

Nel tentativo di sensibilizzare la comunità sulla gravità della situazione, De Luca e Lo Giudice hanno scelto di effettuare una diretta streaming dal lungomare di Santa Teresa di Riva. Mentre parlavano dei danni visibili, un’onda imponente li ha colpiti, interrompendo bruscamente la trasmissione. De Luca ha successivamente postato il video dell’incidente sui social, accompagnato da un avvertimento: “Non imitateci, rimanete lontani dalle onde e dai torrenti!”. Questo episodio ha messo in evidenza l’importanza di seguire le indicazioni delle autorità durante eventi estremi.

Le conseguenze del maltempo

Le condizioni meteorologiche avverse non hanno solo messo in pericolo i sindaci, ma hanno anche causato disagi a tutta la popolazione. A Santa Teresa di Riva, si è aperta una voragine sul lungomare, inghiottendo un’auto e causando danni a un’ambulanza intervenuta sul posto. Questo episodio ha evidenziato la gravità della situazione e la necessità di misure di sicurezza più rigorose.

La risposta delle autorità

Il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha esortato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le ordinanze di sicurezza. Ha chiarito che il comportamento imprudente di alcuni cittadini, come il conducente dell’auto caduta nella voragine, può mettere in pericolo non solo se stessi, ma anche i soccorritori. La Protezione Civile ha annunciato che le scuole rimarranno chiuse e che sono previsti ulteriori controlli nelle aree più colpite.

Situazione generale e previsioni future

Le previsioni meteorologiche indicano un lento miglioramento delle condizioni, ma la situazione rimane critica, specialmente nelle province di Messina e Catania. Le autorità continuano a monitorare attentamente le aree a rischio e a fornire aggiornamenti sulla sicurezza pubblica. I cittadini sono invitati a rimanere informati e a non sottovalutare i rischi legati al maltempo.

L’episodio che ha coinvolto i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva serve da monito per tutti: è fondamentale rispettare le indicazioni delle autorità e mantenere un comportamento prudente durante eventi meteorologici estremi. La sicurezza personale deve sempre essere la priorità.