Siracusa, auto pirata investe due 14enni: uno dei ragazzi è morto, l’altro ricoverato in codice rosso

Un’auto pirata ha investito due 14enne che si trovavano a bordo di un motorino. Il drammatico incidente ha causato una vittima e un ferito grave.

Tragedia a Siracusa. Un’auto pirata ha travolto due 14enni che si trovavano a bordo di un motorino. Uno dei ragazzi è morto a causa delle ferite riportate mentre l’altro è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Siracusa, auto pirata investe due 14enni: una vittima e un ferito grave

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 settembre, intorno alle ore 19:00, un drammatico incidente si è consumato in via Lazio, a nord di Siracusa. Due ragazzi di 14 anni a bordo di un motorino sono stati investiti da un pirata della strada. In seguito allo schianto, le vittime sono state subito trasportate presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Poco dopo l’arrivo al nosocomio, uno dei due adolescenti è deceduto mentre l’altro è ricoverato in gravissime condizioni.

Gli uomini della polizia municipali e i poliziotti delle volanti e della squadra mobile stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sinora, non sono stati individuati testimoni. Pertanto, si sta lavorando al fine di trovare qualche risposta in eventuali sistemi di videosorveglianza situati in prossimità della zona del sinistro. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di risalire all’identità del conducente dell’auto pirata che, dopo lo scontro, è fuggito senza prestare soccorso alle vittime.

Al momento, non sono note le modalità con le quali si è svolto l’incidente ma è stato riferito che sull’asfalto non sono stati rinvenuti segni di frenata.