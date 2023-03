Siracusa, ritrovato relitto scomparso 90 anni fa

A quasi 90 anni dalla sua scomparsa è stato ritrovato il relitto del rimorchiatore “Curzola”: è affondato 12 marzo del lontano 1935.

Ritrovato relitto scomparso nel 1935

Il relitto è stato rinvenuto, all’apparenza quasi intatto, ad una profondità di circa 120 metri e ad una distanza di 2,3 miglia dalla costa, al traverso di Capo Campolato, nei pressi di Brucoli, a Siracusa. Non si avevano tracce dell’oggetto in questione dal 12 marzo 1935, quasi 90 anni fa.

A causa dell’elevata profondità e delle difficili condizioni in cui operare, però, sarà improbabile riuscire a portare a galla parti del rimorchiatore. Certamente si procederà ad una documentazione video e fotografica.

La ricostruzione del naufragio

Le cause del naufragio furono verosimilmente le avverse condizioni meteo o una collisione con una nave ignota. A bordo del rimorchiatore un equipaggio composto da 18 uomini, 3 sottufficiali e 15 marinai. Non fu trovato nessun superstite.

Le operazioni che hanno poi permesso, in maniera del tutto casuale, di identificare l’imbarcazione affondata, sono state condotte dall’ispettore onorario per i beni subacquei di Siracusa, Fabio Portella. L’ispettore si era messo sulle tracce di un sommergibile della seconda guerra mondiale, in stretto contatto con la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, ma ha trovato un’altra imbarcazione perduta.