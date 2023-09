Secondo quanto riportato da La Farnesina sarebbero attualmente 200 i nostri connazionali in Marocco, il Paese africano che nella notte tra l’8 e il 9 settembre è stato colpito da un terribile terremoto di 6,8 gradi della scala Richter. Come precisato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, ad ogni modo, nessuno di loro sarebbe rimasto ferito.

Il racconto del terremoto in Marocco da parte degli italiani presenti: “Siamo corsi per strada”

A riportare alcune delle drammatiche testimonianze degli italiani in vacanza a Marrakech al momento del sisma è TgCom. Giancarlo Passaro, il titolare del locale La Bottega, ha raccontato:

Verso le 11 meno un quarto abbiamo sentito una grossissima scossa. Tutto ha iniziato a tremare. Mi trovavo nel locale che gestisco, nella città nuova. All’improvviso i miei collaboratori e i clienti hanno iniziato a correre in strada.

Grossi disagi, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, per una famiglia di connazionali sorpresi dal sisma mentre si trovavano in un hotel sulle montagne dell’Atlante e in questo momento bloccati al di fuori della struttura. Una delle turiste del suddetto nucleo familiare ha commentato:

Siamo preoccupatissimi. Siamo bloccati fuori dall’hotel sul passo Tizi n’test e la strada è sbarrata da una frana da entrambe le parti. Ora ci stiamo incamminando verso Agadir, sono trenta chilometri per fortuna in discesa. Ma dobbiamo a sbrigarci perché inizia a fare caldo.

Il terremoto di questa notte ha tutte le potenzialità per diventare un evento storico in quanto in quest’area del paese la popolazione non era preparata ad affrontare un terremoto tanto intenso. Si tratta infatti del più violento mai avvenuto nella storia del Marocco. pic.twitter.com/FMsY1BeJMB — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) September 9, 2023

Gravi problemi alle linee telefoniche

Gli italiani ora in Marocco stanno in queste ore cercando di mettersi in contatt con i loro affetti in Italia, non senza qualche difficoltà. Le linee telefoniche del Paese infatti non funzionano bene e molti di loro sono stati costretti a fare affidamento ai social network. Una turista in visita a Marrakech, a proposito, ha condiviso su Facebook le foto di alcune macerie per strada, precisando: “Noi stiamo bene, solo tanta paura e la notte in strada. Ci sono quartieri crollati. La fortuna è stata con noi”.