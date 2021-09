Slush, l’evento dedicato alle start-up, torna in presenza a Helsinki l’1 e il 2 dicembre 2021

Gli organizzatori hanno annunciato che l'evento previsto per il 1 e 2 dicembre ospiterà circa 8.000 partecipanti tra cui fondatori di start-up, investitori e relatori di aziende leader.

Slush, l’evento annuale di start-up e tech che si tiene a Helsinki, si svolgerà di persona questo dicembre dopo essere stato annullato nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

Gli organizzatori hanno annunciato che verranno apportate modifiche all’evento per renderlo sicuro, inclusa la richiesta di certificati di vaccinazione, test Covid negativi o prove di guarigione dal Covid-19 meno di sei mesi prima dell’evento.

Slush torna in presenza: i dettagli dell’evento

In un annuncio del 30 agosto 2021, Slush (fondata dall’imprenditore Peter Vesterbacka e dall’avvocato Timo Airisto nel 2008) ha dichiarato che il suo evento principale si svolgerà l’1 e il 2 dicembre con circa 8.000 partecipanti, tra cui 3.200 start-up e 1.500 investitori, presso il centro congressi Messukeskus di Helsinki. I biglietti sono disponibili dal 1 settembre.

Il programma prevede più di 150 relatori, inclusi i dirigenti dell’app di appuntamenti Tinder, dell’app per il sonno e la meditazione Calm e della piattaforma di lavagna collaborativa Miro. Slush ha affermato che, in linea con il tema di quest’anno della “rinascita imprenditoriale”, le discussioni saranno incentrate su come dovrebbe cambiare l’imprenditorialità.

I relatori e gli investitori

I relatori già annunciati sul sito Web dell’azienda includono il co-fondatore e CEO di UiPath Daniel Dines, il partner di Sequoia Luciana Lixandru, il fondatore e CEO di Northvolt Peter Carlsson, il COO di DeepMind Lila Ibrahim, il fondatore e CEO di Checkout.com Guillaume Pousaz, il COO di Monzo Sujata Bhatia e fondatore e CEO di Arrival Denis Sverdlov.

Alcuni degli investitori presenti all’evento includono Accel, Andreessen Horowitz, Draper Esprit, Sequoia e Tencent.

Mika Huttunen, CEO di Slush, ha affermato che quest’anno Slush sta portando avanti misure per la salute e la sicurezza perché incontri significativi di persona e “inciampare nelle opportunità” non possono essere raggiunti a distanza: “Incoraggiamo i nostri visitatori a impegnarsi nelle misure sanitarie come facciamo noi per ottenere un’esperienza di Slush sicura che si sente ancora come Slush“.

Oltre ad accettare passaporti per il vaccino contro il Covid-19 e altri requisiti per l’ingresso, la sede dell’evento rafforzerà anche la pulizia, attuerà una politica di non stretta di mano e offrirà maschere a tutti i partecipanti per prevenire la diffusione del virus.

L’importanza del ritorno in presenza

Huttunen ha aggiunto che c’è una chiara richiesta di interazione faccia a faccia nel mondo delle start-up: “Potrebbe sembrare che siamo più connessi che mai, ma la verità è che alcune cose non possono essere raggiunte a distanza. Condividere gli alti e bassi con i colleghi, ricevere e dare consigli e avere incontri fortuiti sono essenziali per il viaggio di ogni fondatore”.

Nel 2020, Slush ha creato una piattaforma chiamata Node, una vera e propria comunità online che consente ai fondatori di start-up di accedere a risorse che possono aiutarli a far crescere la propria attività. Ha anche lanciato una piattaforma multimediale chiamata Soaked attraverso la quale conoscere i consigli dei fondatori e i commenti sulle start-up.

All’inizio del mese di agosto, anche il Web Summit della conferenza tecnologica internazionale ha confermato il suo ritorno a un evento di persona a novembre. Il Web Summit 2021 si terrà a Lisbona, in Portogallo.