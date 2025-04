Un’operazione di vasta portata

La polizia di Genova ha recentemente portato a termine un’importante operazione contro una rete criminale che ha truffato anziani in tutta Italia. Gli investigatori hanno accertato che la banda ha messo a segno almeno 103 truffe, colpendo in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione. L’operazione ha visto il coinvolgimento di circa 300 agenti, che hanno effettuato perquisizioni in diverse località, tra cui Napoli e Caserta.

Dettagli dell’operazione

Durante l’operazione, sono state eseguite 77 misure cautelari, di cui 22 arresti e 55 obblighi di dimora nel Comune di Napoli. Gli agenti hanno lavorato instancabilmente per raccogliere prove e testimonianze, riuscendo a smascherare un sistema ben organizzato di truffe che sfruttava la buona fede degli anziani. Le modalità operative della banda erano particolarmente subdole, spesso utilizzando tecniche di manipolazione psicologica per convincere le vittime a consegnare denaro o beni.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

Le truffe agli anziani rappresentano un fenomeno in crescita in Italia, con un numero sempre maggiore di segnalazioni da parte delle forze dell’ordine. Gli anziani, spesso soli e vulnerabili, diventano facili bersagli per i truffatori. È fondamentale che la società si mobiliti per proteggere questa fascia di popolazione, sensibilizzando e informando sulle modalità di truffa più comuni. La polizia ha lanciato campagne di prevenzione e informazione, ma è necessario un impegno collettivo per contrastare efficacemente questo crimine.