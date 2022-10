Smart working, quanto pesa sulle bollette di luce e gas dopo il caro energia?

Avete presente un anno di quindici mesi? Ecco, in tema di smart working ecco quanto pesa sulle bollette di luce e gas dopo il caro energia?

Smart working e caro bollette, quanto pesa sulle bollette di luce e gas dopo il caro energia? Una specifica indagine di Altroconsumo svela il mondo degli italiani che lavorano da casa con la crisi. Per alcuni lo smart working è utile per combattere il caro bollette ma resta un dato: i rincari sono mirati soprattutto sulle economie familiari e lo smart working si fa da casa.

Ma cosa dice il report di Altroconsumo? Che chi lavora da casa dovrà affrontare “un aumento annuale sull’elettricità compreso tra i 298 euro e i 323 euro”.

Smart working, quanto pesa sulle bollette

E in caso di gas si sale, perché l’aumento è stato stimato a 476 euro. CI sono scenari-tipo, come quello che analizza una casa in cui vivono soltanto due persone o quello in cui la casa sia abitata da tre persone, due adulti e un bambino .Nel primo caso e con potenza di contatore da 3kW e riscaldamento autonomo, il consumo medio annuo in bolletta è di 1.900 kWh.

La famiglia con un figlio arriva invece a 2.700 kWh. Ora, se si aggiunge all’equazione familiare un componente che lavora in smart working le cifre salgono: si stima un consumo di 28 kWh in più rispetto a chi lavora in ufficio. Poi si mangia casa, quindi si consuma elettricità per la lavastoviglie (+40 kWh) o nei mesi estivi, per il climatizzatore.

Si mangia a casa e si usa il proprio pc

Lì l’upgrade sarebbe di 180 kWh all’anno in bolletta. E gli strumenti di lavoro come pc e monitor? In quel caso c’è una aggiunta nella bolletta da 130 kWh all’anno per ogni persona. La tara la si fa con il fattore consumi diffusi che per secondo Altroconsumo “comportano un aumento di 95 kWh all’anno in una casa di due persone e di 135 kWh in una casa da tre persone”.

In sintesi, solo per l’energia elettrica, per un’abitazione con due persone le bollette a fine anno dovrebbero passare da 1900 kWh a 2333 kWh, in aumento del 23%. In pratica un trimestre in più.