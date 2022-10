Caro bollette, quasi 5 milioni di italiani hanno saltato almeno un pagamento nel 2022

A svelarlo un'indagine di Facile.it. Per quasi due su tre, è stata la prima volta.

Secondo l’indagine commissionata a mUp Research e Norstat da Facile.it, quasi 5 milioni di italiani nei primi nove mesi del 2022 non hanno pagato le bollette di luce e gas a causa degli aumenti dei prezzi.

Caro bollette, il fenomeno colpisce soprattutto il centro

4,7 milioni di persone hanno saltato il pagamento di almeno una fattura a causa del caro bollette, e questo numero sembra destinato ad aumentare, se i prezzi continueranno a salire. 3,3 milioni di italiani hanno infatti dichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero non essere in grado di sostenere il costo dell’energia. Il 62% di coloro che non hanno pagato le bollette hanno detto che è stata per loro la prima volta.

Ad aver saltato il pagamento di almeno una bolletta è stato il 10,7% della popolazione. Il fenomeno interessa soprattutto il centro Italia (11,5%) e il sud con le isole (11,2%).

2,6 milioni di italiani non hanno pagato le spese condominiali

Il problema riguarda anche le spese condominiali. Da gennaio, più di 2,6 milioni di italiani hanno mancato il pagamento di almeno una rata del condominio. Anche qui a soffrire è soprattutto il centro Italia (7,7% contro una media del 6%).

Le percentuali superano il 10% nei comuni con oltre 100mila abitanti.

Alla domanda “Nel caso in cui i prezzi continuassero a salire, crede si troverà obbligato a saltare qualche pagamento?”, l’8,8% dei rispondenti all’indagine (pari a 3,8 milioni di italiani) ha detto di sì. Picchi del 12% nel centro Italia.

Leggi anche: In pensione prima ma accettando un taglio importante, ecco opzione Uomo per Meloni

Leggi anche: Il Fondo Monetario Internazionale avverte: “La lotta all’inflazione avrà un costo doloroso”