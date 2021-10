Sms da Poste Italiane, ma è una truffa online che ti svuota il conto: come proteggersi

Arrivano sms da Poste Italiane, ma in realtà si tratta di una truffa online che svuota i conti. Ecco come proteggersi.

Le truffe online sono sempre dietro l’angolo. Arrivano in diverse forme, a volte tramite sms e altre tramite email, utilizzando nomi di aziende che in un certo senso creano sicurezza. Questa volta è toccato a Poste Italiane. I cyber criminali hanno sfruttato il nome di questa azienda per riuscire a svuotare il conto corrente delle vittime. Si tratta dell’ennesima truffa online per cercare di rubare soldi alle povere vittime, che aprono messaggi e mail nella convinzione che si tratti di una comunicazione dell’azienda.

Il mondo del web diventa sempre più pericoloso. I criminali lo stanno sfruttando per i loro scopi, così come la vecchia rete GMS, quella che viene usata per l’invio di sms. Per questo è importante prestare la massima attenzione a tutto quello che arriva. In questo caso, i cyber criminali si stanno spacciando per Poste Italiane, provando a rubare le informazioni delle vittime.

Per farlo mandano un sms affermando che ci sono dei problemi con il conto. Lamentano un malfunzionamento del conto Bancoposta e inviano un link da cliccare per riuscire a risolvere il problema. Si tratta di una trappola.

Se una persona clicca sul link inviato verrà portata su un sito web che riprodurrà quello delle Poste Italiane. Verrà chiesto di inserire dei dati e in pochi click il conto con le Poste verrà completamente svuotato.

Se vi arrivano dei messaggi del genere dovete assolutamente ignorarli. Gli stessi istituti di credito hanno ricordato che non chiederanno mai i dati dei clienti tramite sms o mail, per cui è chiaro che queste richieste arrivano da truffatori.