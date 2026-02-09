I fan della coppia ci hanno sperato fino alla fine ma, questa volta, la relazione tra Alvaro Morata e Alice Campello sembra davvero giunta al capolinea.

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati?

Avevano deciso di darsi un’altra possibilità Alice Campello e Alvaro Morata ma, a quanto pare, tra il calciatore spagnolo del Como e l’influencer la relazione è giunta al capolinea.

Alice Campello si è detta “molto tranquilla” riguardo la situazione e ora, l’attaccante ha deciso di rompere il silenzio e, ospite del programma spagnolo “Fiesta”, ha chiarito il tutto, spiegando come stanno le cose tra lui e Alice.

“Soffriamo. Ci amiamo ma non ci capiamo”, le parole di Morata dopo la separazione da Alice Campello

Ospite del programma spagnolo “Fiesta”, Alvaro Morata ha confermato l’allontanamento da Alice Campello. Ecco le sue parole: “stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo. Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi. Non c’è alcuna amica speciale, nulla di simile”, ha detto mettendo a tacere le voci di un presunto tradimento. La rottura sembra dunque confermata, i due, ricordiamo, insieme hanno avuto 4 figli e per entrambi il loro bene è a oggi la cosa più importante.