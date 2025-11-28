Soldati della Guardia Nazionale vittime di sparatoria a Washington

Mercoledì 26 novembre, nel cuore di Washington, si è verificato un attacco armato che ha coinvolto due membri della Guardia Nazionale. Questo evento tragico ha messo in luce non solo la vulnerabilità delle forze di sicurezza, ma ha anche suscitato un ampio dibattito sulla sicurezza nazionale, specialmente in un periodo già delicato per il paese.

Il presidente Donald Trump ha confermato la morte di uno dei soldati, la giovane soldatessa Sarah Beckstrom, descrivendola come una persona rispettata e dedita al servizio. Durante una telefonata con i militari in occasione del Ringraziamento, Trump ha espresso il suo cordoglio e ha sottolineato la brutalità dell’attacco, evidenziando che Beckstrom stava servendo il suo paese con onore.

Dettagli sull’attacco

La sparatoria si è verificata nei pressi della stazione della metropolitana Farragut West, un’area frequentata da turisti e pendolari. Secondo quanto riportato dalle autorità, l’aggressore, identificato come Rahmanullah Lakanwal, un cittadino afghano, ha aperto il fuoco contro i soldati senza preavviso, ferendo gravemente entrambi.

Il secondo soldato coinvolto nell’attacco, un uomo, sta attualmente lottando per la sua vita in ospedale. Le condizioni critiche in cui si trovano entrambi i membri della Guardia Nazionale hanno suscitato preoccupazione tra le autorità e i cittadini, portando a un’inchiesta condotta dall’FBI, che sta trattando l’incidente come un possibile atto di terrorismo.

Il profilo dell’aggressore

Lakanwal, 29 anni, era stato evacuato in America nell’ambito dell’operazione Allies Welcome nel settembre, dopo il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan. Le sue richieste di asilo erano state accolte durante l’amministrazione Trump, ma il suo status di immigrazione rimaneva incerto. Le autorità non hanno ancora chiarito le motivazioni che lo hanno portato a compiere un gesto così violento, e il sospettato non sta collaborando con le indagini.

Reazioni e misure di sicurezza

In risposta all’incidente, il presidente Trump ha annunciato l’invio di ulteriori 500 soldati della Guardia Nazionale a Washington, portando il numero totale a oltre 2.500. Durante un intervento dal suo club Mar-a-Lago, Trump ha definito l’attacco un “atto di male” e ha criticato l’amministrazione Biden per non aver gestito adeguatamente la questione della sicurezza degli immigrati.

Il governatore del West Virginia, Patrick Morrisey, ha inizialmente comunicato la morte dei due soldati, per poi correggersi in seguito a informazioni contrastanti. Tuttavia, ha confermato che il suo stato di emergenza avrebbe continuato a richiedere un’adeguata vigilanza sulla sicurezza.

Contesto legislativo e sociale

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza attuate per gli afghani che sono stati accolti negli Stati Uniti. L’organizzazione AfghanEvac, che si occupa di supportare i rifugiati afghani, ha condannato l’attacco, sottolineando che un singolo atto violento non dovrebbe rappresentare un pregiudizio per l’intera comunità afghana.

Molti ex presidenti, tra cui Barack Obama, hanno espresso le loro condoglianze e hanno ribadito l’importanza della solidarietà in tempi di crisi. La situazione attuale porta alla riflessione su come una società possa affrontare le sfide legate alla sicurezza, all’immigrazione e alla violenza.

In conclusione, il tragico evento di Washington ha messo in luce non solo la necessità di potenziare le misure di sicurezza, ma anche l’importanza di una discussione più ampia su come la società americana possa accogliere e integrare in modo sicuro coloro che cercano rifugio e opportunità nel paese.