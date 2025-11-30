Solidarietà Globale per la Palestina: Manifestazioni e Iniziative nel Mondo

Recentemente, manifestazioni di solidarietà si sono svolte in numerose città europee, esprimendo una ferma condanna nei confronti della guerra condotta da Israele a Gaza. Con un numero di vittime che ha superato le 70.000, la situazione è diventata insostenibile, sollevando un’ondata di proteste in tutto il mondo.

Le manifestazioni sono avvenute in occasione della Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese, una data simbolica che ha visto la partecipazione di decine di migliaia di attivisti e cittadini.

Le voci unite hanno chiesto un intervento globale più incisivo per fermare le violazioni dei diritti umani, sottolineando che l’attuale cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti, non ha portato i risultati sperati.

La situazione attuale a Gaza

La guerra ha provocato un numero incredibile di morti, con recenti eventi tragici che hanno coinvolto due bambini di 8 e 10 anni, uccisi in un attacco aereo vicino a Khan Younis. I loro nomi, Fadi e Jumaa Tamer Abu Assi, rappresentano il dolore e la sofferenza di tante famiglie palestinesi. Il loro zio ha descritto i bambini come innocenti, intenti a raccogliere legna per aiutare il padre disabile.

Le violazioni del cessate il fuoco

Nonostante la dichiarazione di cessate il fuoco, Israele continua a lanciare attacchi, mantenendo il controllo su gran parte della Striscia di Gaza. Negli ultimi periodi, sono stati documentati oltre 500 episodi di violazioni del cessate il fuoco, causando la morte di almeno 347 palestinesi e ferendone 889. Questo scenario ha spinto molti a ritenere che il cessate il fuoco sia solo un smokescreen, un velo che nasconde l’assenza di reale cambiamento.

Le manifestazioni in Europa

Le manifestazioni hanno visto una partecipazione massiccia, con circa 50.000 persone che hanno marciato per le strade di Parigi, intonando slogan come “Gaza, Gaza, Parigi è con te” e “Da Parigi a Gaza, resistenza!”. Queste espressioni di solidarietà sono state accompagnate da bandiere palestinesi e richieste di giustizia.

Anne Tuaillon, della France Palestine Solidarity Association, ha dichiarato che, a più di sette settimane dal cessate il fuoco, “nulla è stato risolto” e ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco permanente. In altre città come Londra, Roma, Ginevra e Lisbona, i cittadini hanno chiesto accountability per le azioni israeliane e protezione per i palestinesi sotto assedio.

Le voci di attivisti e organizzazioni

In Italia, la situazione ha mobilitato non solo i cittadini, ma anche attivisti di spicco come la relatrice speciale delle Nazioni Unite sul territorio palestinese occupato, Francesca Albanese, e l’attivista ambientale Greta Thunberg. Albanese ha affermato che Israele sta perpetrando un genocidio non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania, esprimendo la necessità di fermare le violazioni. A Roma, ci si aspettava la partecipazione di circa 100.000 persone.

Il ruolo delle organizzazioni internazionali

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato duramente la situazione, sottolineando che la morte di così tanti civili e la continua violazione dei diritti umani non possono essere tollerate. Nonostante il sostegno internazionale, la vita quotidiana per molti palestinesi è diventata una lotta per la sopravvivenza, con migliaia di persone che vivono in condizioni precarie, senza accesso a cibo e medicine.

Organizzazioni come Amnesty International hanno messo in guardia sulla continuazione delle violazioni da parte delle autorità israeliane, evidenziando che, nonostante il cessate il fuoco, le nuove aggressioni e la limitazione dell’accesso agli aiuti umanitari persistono. La comunità internazionale è chiamata a non dimenticare la sofferenza del popolo palestinese e a mantenere alta l’attenzione su questa crisi.