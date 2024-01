Solution&Management: l'azienda che aiuta nel risanamento della crisi d'impresa e nella cessione d’azienda

La crisi d’impresa può colpire qualsiasi realtà, indipendentemente dalla sua grandezza o settore di appartenenza.

Quando ci si trova in questa situazione, agire tempestivamente e con competenza può fare la differenza per evitare il fallimento della società. Ed è qui che Solution&Management entra in gioco.

Questa azienda si specializza nella cessione d’azienda, permettendo agli imprenditori di affrontare la crisi in modo strategico e innovativo. Infatti, la cessione dell’azienda può essere vista non come un fallimento, ma come una possibilità di ripartire da zero, liberandosi dei debiti e sviluppando nuove idee per nuovi business. E sebbene possa sembrare una decisione drastica, può essere l’unica soluzione vincente per il rilancio dell’azienda.

Ma non pensate che la cessione aziendale sia una passeggiata: richiede una pianificazione accurata e una consulenza altamente specializzata per massimizzare i benefici derivanti dalla transizione. E qui entra in gioco ancora Solution&Management, che può guidarvi passo dopo passo verso la rinascita della vostra impresa.

Solution&Management, esperti nel risanamento e nella gestione crisi d’impresa

Solution&Management è un’azienda di prim’ordine nel settore del risanamento delle crisi aziendali, forte di oltre vent’anni di esperienza e competenza nel campo. Grazie alle soluzioni efficaci che offre, aiuta le aziende a superare questi momenti difficili, e quando necessario, facilita la cessione dell’azienda.

La squadra di esperti di Solution&Management ha competenze approfondite in varie aree, tra cui la negoziazione nella gestione delle crisi aziendali e la liquidazione dei processi. Con avvocati, commercialisti ed esperti contabili al loro interno, l’azienda garantisce supporto completo ed integrato, personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.

Solution&Management si distingue per la sua flessibilità e capacità di adattarsi alle esigenze specifiche di ciascuna azienda. Ogni situazione è affrontata con un approccio personalizzato che tiene conto delle peculiarità dell’impresa coinvolta.

Solution&Management, come può aiutare le aziende in difficoltà?

Solution&Management effettua un’attenta analisi della situazione finanziaria, individuando le cause della crisi. Una fase cruciale per identificare i problemi da affrontare. Successivamente, mette a disposizione la sua esperienza e competenza per affrontare le criticità e restituire stabilità all’azienda attraverso diverse strategie personalizzate.

I principali servizi offerti sono:

Riassetto e Gestione d’impresa

Gestione efficace di tutte le fasi volte a prevenire la liquidazione giudiziale di un’impresa in difficoltà, compresa di consulenza tributaria, ritiro di aziende in crisi e messa in liquidazione secondo le norme di legge in situazioni irreversibili.

Ripristino e Ricostruzione Contabile

Affiancamento con un team di esperti contabili che aiutano l’azienda nel ripristino o nella ricostruzione contabile.

Cessione Società

Solution&Management può intervenire ritirando le quote dell’azienda in difficoltà, cambiando l’organo amministrativo, oppure decidendo di porre l’azienda in liquidazione o attivando un concordato.

Consulenza finanziaria per le Imprese

La consulenza finanziaria per le imprese

La consulenza finanziaria per le imprese rappresenta un servizio imprescindibile per quelle aziende che cercano fondi e prestiti da banche e intermediari finanziari.

Grazie alle strategie innovative, Solution&Management può garantirti l’approvazione dei prestiti richiesti e aiutarti a risanare i debiti bancari o fiscali che rischiano di soffocare la tua attività.

Con la consulenza sui debiti bancari, la negoziazione di piani di ristrutturazione e la protezione legale contro le pratiche bancarie improprie, saranno al tuo fianco in ogni momento. Inoltre, la riduzione dei debiti fiscali è una parte fondamentale della loro attività, mentre le strategie personalizzate che creano consentono un dialogo costruttivo con le autorità fiscali per trovare soluzioni sostenibili per la tua impresa.

Soluzioni&Management è specializzata nell’offrire supporto alle aziende che hanno bisogno di un aiuto esperto nella gestione di problemi contabili, nelle situazioni di pignoramento tributario o di verifiche fiscali in corso, e che stanno affrontando forti esposizioni economiche verso banche, erario e fornitori.

In un periodo di crisi come quello attuale, è ancora più importante trovare un partner affidabile e capace di offrire soluzioni efficaci per il risanamento dell'impresa.