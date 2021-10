Sondaggi, Ghisleri: “Pd primo partito davanti a Meloni e Salvini”

I nuovi sondaggi di Alessandra Ghisleri mettono al primo posto il Pd di Enrico Letta davanti a Fratelli d'Italia e Lega.

Dopo le elezioni amministrative che hanno visto vincere i partiti di centrosinistra, le forze politiche guardano con grande attenzione ai sondaggi nazionali e a quali siano le intenzioni di voto degli elettori. Cosa accadrebeb se si andasse a votare oggi? A rispondere a questa domanda è Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Eurmedia Research, che su la Stampa fornisce un quadro che vede i partiti di destra, Fratelli d’Italia e Lega, essere solo secondi e terzi dietro al Pd primo.

Sondaggi Ghisleri, Pd primo partito

“Il Pd – dice la Ghisleri – è ancora primo partito con il 19,5% tallonato da FdI con il 19,2%. Chi invece sembra accusare maggiormente il colpo delle elezioni è la Lega di Salvini (17.6%) con il M5S (16.2%), entrambi con quasi un punto percentuale di differenza in un mese”.

Dietro le prime quattro forze politiche in crescita, con un +0,8%, c’è Forza Italia che si ferma all’8,1% seguita a sua volta da Azione di Carlo Calenda che con un +0,7% arriva al 4,5%.

I risultati sentirebbero, per stessa ammissione della sondaggista, anche di un comprensibile aspetto emotivo sullo slancio dei quelli che sono stati gli esiti elettorali nelle città.

Un monito per il centrodestra, evidenziato dalla Ghisleri stessa che dai suoi dati estrapola una considerazione rivolta al centrodestra il cui elettorato chiederebbe “maggiore unità, non solo nelle parole e nelle photo opportunity, ma da ritrovare in una strategia comune dettata da un’unica cabina di regia dove con meno competizione interna possano arginare la fuga di consensi sui loro cavalli di battaglia”.