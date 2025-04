Sondaggi politici, scendono i consensi per Fratelli d’Italia: in rialzo M5s e Lega

Gli ultimi sondaggi politici vedono in calo Fratelli d’Italia, che perde quasi un punto e retrocede al 28,9%; scende anche il Partito democratico, mentre il Movimento 5 stelle recupera tre decimi e supera il 12%.

Sondaggi politici: FdI in flessione, cresce il consenso per Lega e M5S

Sale al centrodestra la Lega, che però si attesta sempre sotto Forza Italia. Questi i risultati dell’ultima Supermedia sondaggi di Youtrend. Con una perdita dello 0,8%, Fratelli d’Italia scende al 28,9%. Si tratta del calo maggiore tra tutte le forze politiche, che invece hanno registrato oscillazioni più contenute. Non è chiaro quale sia la causa di questa perdita, seppure si può ipotizzare che la strategia della premier in politica estera, oscillante tra il sostegno a Donald Trump e la vicinanza all’Unione Europea, non abbia convinto gli elettori. A seguito dei nuovi dazi, Meloni ha rivolto parole di critica nei confronti dell’alleato americano, seppure tentando cercato di minimizzare la minaccia delle tariffe e ha invitato i colleghi alla prudenza. Cala anche il Partito democratico, sebbene la variazione si attesti intorno a -0,2%, e vede i dem stanziarsi al 22,7%. Nonostante ciò, il divario con Fratelli d’Italia resta ancora piuttosto esteso, di oltre sei punti. Cresce invece il Movimento 5 Stelle, guadagnando lo 0,3% e attestandosi al 12,1%. Nella giornata di domani si attende la manifestazione organizzata da Giuseppe Conte contro il riarmo e a seguito della stessa sarà da valutare se la mobilitazione contribuirà ad aumentare consensi verso il Movimento. Nel centrodestra cresce la Lega, che sale all’8,8%. Una variazione di appena lo 0,2% che non basta però ad effettuare il sorpasso sull’alleato di governo.

Gli altri partiti

Forza Italia è invece in lieve calo (-0,1%), ma comunque sopra il Carroccio, al 9,3%. Per quanto concerne gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra raccoglie il 6,2%, crescendo dello 0,1%, mentre Azione cala nuovamente sotto la soglia di sbarramento, al 2,9% (-0,1%). Italia Viva aumenta di un +0,1% e si attesta al 2,4%, seguita da +Europa all’1,8% (-0,2%) e da Noi Moderati, allo 0,9% (-0,2%).