Sondaggi politici, Meloni resta la leader di partito più apprezzata, risale Berlusconi

Ultimi sondaggi politici Quorum/YouTrend per SkyTg24: Meloni stabile, scivola Schlein, cresce Berlusconi

Ultimi sondaggi politici Quorum/you Trend

Nell’ambito di un dettagliato sondaggio di Quorum/YouTrend (svolto con metodologia CAWI tra il 12 e il 13 Aprile 2023) commissionato da SkyTg24, principalmente dedicato al tema della denatalità nel nostro Paese, l’istituto di ricerca si è occupato anche di monitorare la situazione politica.

In rialzo il gradimento per Berlusconi

Ne è venuto fuori un quadro sostanzialmente stabile – sia per i partiti che per i leader – rispetto alle rilevazioni di due settimane fa. Unico dato significativo appare infatti un aumento del gradimento per Silvio Berlusconi, probabilmente a causa dei problemi di salute che ne hanno determinato il ricovero al San Raffaele di Milano.

Il podio dei leader

Giorgia Meloni si conferma ancora una volta in testa al podio dei leader di partito più apprezzati con una percentuale di gradimento al 41%. Seguono Conte (38%) e Schlein (31%).

Come già accennato risale sensibilmente Berlusconi (+4% di fiducia, -3% di non fiducia), mentre nello strappo consumato all’interno del Terzo Polo, il consenso di Calenda sale leggermente mentre scende quello di Renzi.

Il Presidente Mattarella il più amato

Questo per quanto riguarda il consenso dei leader dei vari partiti, in quanto in un’accezione più ampia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella risulta come sempre essere il più amato dagli italiani con il 66% del consenso.

Il consenso dei partiti

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Fratelli d’Italia rimane il primo partito, con il 28,9%. Il Pd di Elly Schlein, rimane saldamente secondo con il 20,3% pur frenando (-0,3%) per la prima volta dopo 5 settimane consecutive di crescita . Stabile il M5s al terzo posto (16,6%). Seguono Lega all’8,1%, Il Terzo Polo Azione/Italia Viva al 7,5%, Forza Italia al 6,8%.

Da sottolineare la crescita di Forza Italia (+0.6%) e la flessione della Lega (-0,9%).

Il gradimento sul governo

Il sondaggio ha poi affrontato più in particolare il tema del gradimento sull’operato del governo Meloni. rispetto alla rilevazione di due settimane fa. Stabile la percentuale di chi lo ritiene positivo, mentre è in lieve aumento (al 49%) il numero di coloro che lo giudicano negativamente.