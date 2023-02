Sondaggi politici, Pd +0,6: pesa l'effetto Cospito

Lo strano esito dei sondaggi politici di Swg per la7: Pd +0,6: pesa l'effetto Cospito ma anche Fratelli d'Italia cresce eppure sullo stesso caso ha Donzelli

Sondaggi politici, Pd a +0,6: pesa l’effetto Cospito e arriva un po’ di ossigeno per il team del Nazareno, con i Dem che risalgono leggermente nel gradimento degli italiani dopo la vicenda dell’anarchico al 41bis.

Che ci sia un nesso causa-effetto lo scrive Repubblica, che annovera anche il congresso in atto fra gli elementi “aerobici” del partito guidato da Enrico Letta ancora per un po’.

Sondaggi, sul Pd pesa “l’effetto Cospito”

Il dato crudo è che il Pd “inverte la costante discesa degli ultimi mesi, e nei sondaggi Swg realizzati per il tg di La7, segna un +0,6% nella settimana tra l’1 e il 6 febbraio”.

Il nesso per ora è temporale, cioè “all’indomani dell’esplosione delle polemiche sulla diffusione degli atti relativi al regime carcerario dell’anarchico al 41 bis”. Diffusione da cui erano scaturite le “accuse ai quattro parlamentari dem che a inizio gennaio sono andati in visita nel penitenziario di Sassari”.

Il dato “anomalo”: cresce anche FdI

C’è però un dato che cozza con questa lettura ed è sempre Repubblica che lo enuncia: anche Fratelli d’Italia, il partito di colui che aveva dato fuoco alle polveri, Giovanni Donzelli, ha ripreso a crescere.

Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni torna a crescere (+0,2%) dopo la “lieve flessione registrata in occasione dei primi cento giorni di governo”. Il sunto è che per Swg FdI si conferma primo partito (30,6%, +0,2), seguito dal M5S (17,5%, -0,3) e Pd (14,8%, +0,6). In calo anche la Lega (8,7%, -0,3), Azione/Iv (8,1%, -0,1) e Forza Italia (6,4%, -0,4).

Segno negativo anche per Verdi e Sinistra (3,5%, -0,1) e +Europa (3%, -0,2).