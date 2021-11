Sondaggio politico di Swg: crescono Pd e Lega, cala Fratelli d’Italia, mentre il Movimento Cinque Stelle resta stabile sui numeri dell'ultima rilevazione

L’ultimo sondaggio politico di Swg per La7 lo dice chiaramente: crescono Pd e Lega mentre cala Fratelli d’Italia, il tutto a conferma di un trend che si era palesato e consolidato già durante le scorse settimane, per il quale dopo una ascesa sprint fra fine dell’estate ed inizio autunno il partito di Giorgia Meloni ora “segna il passo”.

Crescono Pd e Lega, la Meloni sembra essere arrivata al “tetto massimo”

Precisazione: quello guidato da Giorgia Meloni è ancora un partito che può fregiarsi di un exploit clamoroso, tuttavia la sua crescita sembra aver toccato il “tetto massimo” di consensi ipotetici nel plafond delle intenzioni di voto degli italiani. La situazione nel dettaglio spiega invece che nel corso degli ultimi giorni il Partito Democratico di Enrico Letta si è confermato primo in Italia e che la Lega di Matteo Salvini, dopo un paio di settimane di stasi o piccola decrescita, ha ripreso a crescere.

Effetto Draghi e coesione di governo: crescono Pd e Lega

In tutti questi dati pesa l’effetto Draghi, con il Pd che va in scia all’appeal del capo del governo e il Carroccio che guadagna punti solo quando al premier non si mette di traverso, e la scelta condivisa del Super Green Pass sembra aver avuto il suo peso nelle valutazioni degli italiani stanchi di combattere non solo con il covid ma anche con i detrattori della sua pericolosità.

Azione si consolida oltre il 4%, M5S stabile, crescono Pd e Lega

Ad ogni modo questi sono i dati di Swg: se si andasse al voto oggi il Pd sarebbe al 21,1% (+0,3), Fratelli d’Italia al 19,4 (-0,4), la Lega al 18,8 (+0,4). Poi il Movimento Cinque Stelle al 15,7% e in perfetta stabilità con l’ultimo dato, Forza Italia al 7,0 (+0,2), Azione al 4,2% con un ulteriore +0,2% che lo consolida oltre la soglia dei 4 punti percentuale, Italia Viva al 2,7 (+0,3) e Sinistra Italiana stabile al 2,5%.