In base all'ultimo sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore il nuovo partito guidato da Di Maio farebbe calare il consenso del M5S al 6.9%

Quanto vale il nuovo partito guidato da Di Maio in termini di consensi elettorali? In base all’ultimo sondaggio Winpoil per il Sole 24 Ore avrebbe oltre il 4% dei consensi e ridimensionerebbe in modo significativo il M5S.

La collocazione di “Insieme per il futuro”

Per ora la scissione si è consumata nell’ambito dei gruppi parlamentari. Ma il progetto politico di “Insieme per il futuro” è ancora tutto da disegnare in vista delle prossime elezioni politiche.

E che probabimente deciderà la propria collocazione anche in base ai sondaggi sulle intenzioni di voto che si susseguiranno nei prossimi mesi.

Sondaggio Winpoll sul nuovo partito di Di Maio

Quanto è stimato oggi l’impatto di “Insieme per il futuro” sui consensi elettorali degli altri partiti nel caso si presentasse come partito alle prossime elezioni politiche?

In base all’ultimo sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, l’impatto sarebbe particolarmente significativo nei confronti del M5S.

Una conseguenza facile da immaginare ma non in questi termini. In base al sondaggio infatti, un eventuale partito guidato da Di Maio otterrebbe il 4,7% dei consensi, mentre il Movimento 5 stelle scenderebbe al 6,9%.

Con o senza Di Maio

Per stimare l’impatto della nuova formazione politica guidata da Di Maio agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse il suo partito, “Insieme per il Futuro”.

Nel primo scenario il M5S è quotato al 9.9% mentre nel secondo si registrerebbe invece il sorpasso di Forza Italia (al 9,7%) sul Movimento 5 stelle che attesterebbe i consensi al 6,9%.

Questa la fotografia piuttosto significativa di oggi e che ovviamente potrebbe subire cambiamenti nei prossimi mesi, anche a seconda delle strategie adottate dai vari partiti politici.

Il sondaggio conferma inoltre le tendenze già emerse negli ultimi mesi: il declino del M5S e la crescita di Fratelli d’Italia.