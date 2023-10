Sonia Bruganelli a cena con un famoso ex di Belen: di chi si tratta

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli si è mostrata in compagnia di due famosi volti che lavorano nel mondo dello spettacolo e, insieme a loro, sarebbe stato presente anche Antonino Spinalbese.

Sonia Bruganelli: la cena con Antonino Spinalbese

Attraverso uno scambio di battute sui social, Sonia Bruganelli ha svelato di aver cenato in compagnia di Antonino Spinalbese. Con loro erano presenti anche un famoso autore tv e una famosa produttrice, ma al momento non è dato sapere quale sia stato il reale motivo dell’incontro. “Manca il ragazzino lì in mezzo”, ha scritto l’hair stylist, a cui l’opinionista ha risposto: “Non capisco a chi tu ti riferisca”.

Sui social in tanti sono rimasti stupiti dallo scambio di battute tra i due, specialmente visto che entrambi sono stati ex volti del GF Vip (lui in qualità di concorrente e Sonia Bruganelli in qualità di opinionista. Oggi i due sono entrambi single e sui social si è rapidamente sparsa la voce che potesse esserci qualcosa di più che una semplice amicizia tra i due. Sarà vero? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se Sonia Bruganelli o se Antonino Spinalbese romperanno il silenzio in merito alla questione.