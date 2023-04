Sonia Bruganelli e Bonolis rompono il silenzio sulla separazione: la verità via social

Sonia Bruganelli e Bonolis hanno deciso di intervenire via social in merito ai gossip sulla loro presunta separazione.

Dopo che nelle ultime ore sono diventate sempre più insistenti le indiscrezioni in merito a una loro presunta ed imminente separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno rotto il silenzio via social.

Sonia Bruganelli e Bonolis: la separazione

Neella giornata del 12 aprile il sito Dagospia ha annunciato che presto Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sarebbero recati allo studio di Verissimo per annunciare la fine della loro relazione. La notizia ha presto fatto il giro della rete e a smentirla ci hanno pensato i due stessi volti tv che, la sera, si sono mostrati durante un loro bagno notturno in piscina e hanno affermato ironici: “Siamo in difficoltà ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito oppure non ci separiamo e lo mandiamo a quel punto al lastrico perché diventerebbe un sito di ‘fregnacce’. C’è un dilemma morale”.

Le notizie in merito a una presunta crisi tra i due hanno iniziato a circolare già nei mesi scorsi a causa del loro trasferimento in due case separate ma attigue. I due conduttori hanno ribadito la loro esigenza di vivere in case separate ma, finora, hanno sempre dimostrato di essere più uniti che mai. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?