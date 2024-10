Marco Salvati critica ferocemente Sonia Bruganelli. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle non sta procedendo affatto bene. Sin dalla prima puntata, le performance di Sonia hanno ricevuto feedback poco lusinghieri dalla giuria, la quale le ha attribuito voti molto bassi. Mentre nel suo esordio la Bruganelli era riuscita a mantenere un approccio tranquillo, accettando le critiche con compostezza, nell’episodio di sabato scorso ha mostrato un atteggiamento completamente diverso, apparendo piuttosto tesa. A distanza di qualche giorno, sembra che non abbia ancora superato quanto avvenuto, dato che ha terminato la puntata al penultimo posto.

Sonia ospite a La Vita in Diretta

Sonia è stata ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta, dove ha rivelato il vero motivo della sua reazione contro i giudici, in particolare Selvaggia Lucarelli. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha dichiarato di sentirsi derisa dalla Lucarelli e di aver desiderato una maggiore sensibilità, considerando che sua figlia di 16 anni la stava seguendo da casa. Queste affermazioni hanno scatenato un acceso dibattito: in molti hanno criticato la Bruganelli per aver coinvolto la figlia nella questione, accusandola di voler apparire come una vittima.

La risposta di Giuseppe Candela

Si è espresso anche il giornalista Giuseppe Candela riguardo a un intervento su X, sottolineando: “Tutto il rispetto per Bruganelli come madre, ma che collegamento ha questo discorso? Lucarelli ha detto che era piccola, non in riferimento alla sua persona, ma alla sua esperienza in pista. È irrilevante tirare in ballo la sua vita privata, soprattutto tenendo conto delle sue dichiarazioni incisive, anche in televisione come opinionista.” Da quel momento, il video di Sonia ha iniziato a circolare sui social media. La prima a rispondere è stata Selvaggia Lucarelli, che ha fatto una battuta, affermando che da ora in poi darà un punteggio di 10 a tutti i concorrenti che hanno figli. Successivamente, anche Marco Salvati, un autore televisivo molto vicino a Bruganelli e al suo ex marito Paolo Bonolis, è intervenuto.

Marco Salvati, noto per il suo lavoro con Mediaset in programmi come Ciao Darwin e Scherzi a Parte, ha commentato: “Quando ha scelto di intraprendere la carriera in tv, voleva farsi conoscere per la sua vera essenza. E ci è riuscita,” in risposta al tweet di Candela. Questo commento non è passato inosservato, considerando i tanti anni di collaborazione tra i due. Fino a meno di un paio d’anni fa, infatti, Salvati parlava molto bene di Bruganelli, considerandola una cara amica.

Tuttavia, lo scorso anno era circolato un gossip secondo cui sarebbe stata Sonia a voler ridurre il ruolo di Salvati da giudice a semplice autore di Avanti un altro. Non è chiaro cosa abbia realmente provocato questa evoluzione nel loro rapporto, ma appare evidente che le cose siano cambiate drasticamente.