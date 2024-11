Sonia Bruganelli si è confidata con i suoi follower durante una diretta su Instagram, dando vita a un lungo e intenso sfogo. La concorrente valuta il ritiro da Ballando con le Stelle.

“Forse sono arrivata al massimo di quello che potevo dare, anche fisicamente“. Queste le parole di Sonia Bruganelli, visibilmente provata dopo l’ennesimo spareggio che l’ha vista coinvolta nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle. Sabato prossimo si saprà se a rimanere in gara sarà lei, il suo sfidante Francesco Paolantoni o la concorrente Anna Lou Castoldi.

Nonostante il rinvio dell’eliminazione alla nona puntata, l’opinionista televisiva ha espresso dubbi sui social riguardo alla sua permanenza nel programma, lasciando intendere che potrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di fermarsi.

“Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata. La leggerezza con cui entravo in sala prove non c’è più “.

“Questo percorso lo immaginavo difficoltoso, ma non mi immaginavo tutto questo. Ovvero che si parla di tutto tranne che di ballo. E qualcuno potrebbe dirmi ‘grazie, tu non sai ballare‘, ma il format è quello, ovvero prendere una persona che non sa ballare e insegnarle a farlo. Ho capito che l’interesse su me era per altro, non sul ballo“.