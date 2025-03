Sonia Lorenzini, ex protagonista di Uomini e Donne, è stata recentemente al centro di critiche sul suo aspetto fisico. Per difendersi, ha pubblicato un video su Instagram in cui, con un tono ironico e deciso, ha replicato agli attacchi degli haters, dimostrando di non farsi influenzare dalle opinioni negative.

UeD, Sonia Lorenzini contro gli hater

Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, ha ricevuto numerosi attacchi da parte degli haters nel corso della sua carriera e della sua vita pubblica. Le critiche riguardano spesso la sua immagine e il suo aspetto fisico, ma anche le sue scelte personali e la visibilità acquisita grazie alla partecipazione al programma.

“lo prima di fare Uomini e Donne, anche su una pagina social che poteva essere Instagram, raga io andavo via come il pane. Ero la Jennifer Lopez, del mio paese. lo vivo in un paese di 3000 anime e 2000 sono mucche. Se ho tradito? O se sono mai stata tradita? Comunichiamo ai miei ex fidanzati che ho sempre tradito alla fine della storia perché non riuscivo a lasciarli”, ha dichiarato in un’intervista per “Non è un caz*o di Podcast”.

Come capita a molte persone nel mondo dello spettacolo e sui social media, Sonia è stata bersaglio di commenti negativi e insulti da parte di chi non condivide il suo stile di vita o la sua immagine. Nonostante ciò, ha sempre cercato di rispondere con autoironia, come dimostra anche questo ultimo episodio.

UeD, Sonia Lorenzini contro gli hater: la secca risposta alle critiche sul suo aspetto

Nel podcast intitolato “Non un altro c*zzo di Podcast”, ha raccontato la sua esperienza nel programma e ha discusso delle sfide legate alla visibilità mediatica. Sotto il post social in questione, Sonia è stata presa di mira da numerose critiche da parte di utenti che le hanno fatto notare i cambiamenti fisici. Alcuni commenti dicevano che era cambiata, come ad esempio: “Mamma mia come sei cambiata, stavi meglio prima!” oppure “Sonia Lorenzini si è proprio trasformata”. La diretta interessata non ha tardato a rispondere:

“Mi guardo allo specchio e vedo sempre me. Non la me di ieri, né quella di domani. Solo me. Con la mia storia incisa sulla pelle, con gli anni che mi hanno insegnato a guardarmi senza chiedere il permesso agli altri. Eppure, c’è chi si ostina a dirmi che sono “peggiorata”. Che “ero meglio prima. Donne, soprattutto. Donne che dovrebbero sapere quanto fa male un giudizio buttato lì come una pietra”.

Sonia ha evidenziato che molte persone sembrano pensare che il valore di una donna debba essere giudicato da un fermo immagine, anziché da un percorso di crescita. Sonia ha chiarito che, nonostante il suo volto cambi, la sua essenza rimane invariata. Inoltre, ha osservato che se l’invecchiare spaventa e se il passare del tempo fa sentire più piccole invece che più grandi, forse non era il suo aspetto a dar fastidio.