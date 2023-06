Il mercato delle crociere continua a crescere in modo esponenziale. Come sottolineato da Risposte Turismo, il duro impatto della pandemia è ormai un ricordo lontanissimo: per il 2023 si stimano circa 12,4 milioni di passeggeri movimentati, dato destinato a crescere nei prossimi anni. La verità, però, è che questi numeri, per quanto importanti e significativi, non stupiscono più di tanto.

Una volta a bordo di Euribia, l’ultima arrivata dopo il varo di MSC World Europa, bastano pochi minuti per capire perché le crociere siano sempre più amate dalle persone. Se si alla bellezza degli interni e all’accuratezza dei servizi si accompagnano poi la volontà e l’impegno di proteggere l’ecosistema marino, l’esperienza di viaggio acquisisce inevitabilmente un valore in più, irrinunciabile per chiunque abbia veramente a cuore il pianeta in cui viviamo.

MSC Euribia, un modello di sostenibilità

Grazie alle sue tecnologie ambientali più moderne al mondo, tra cui sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di depurazione dei gas di scarico, il nuovo gigante di MSC Crociere vanta un indice di efficienza energetica migliore del 55% rispetto a quello richiesto attualmente dagli standard internazionali, ponendosi così come la nave da crociera con le migliori prestazioni al mondo.

Alimentata a Gnl, combustibile che, benché fossile, è ad oggi il più pulito ed efficiente attualmente disponibile su scala globale, la nave emette fino al 19% di emissioni di gas serra in meno per passeggero, rispetto alle navi di oggi che utilizzano combustibili marini convenzionali e fino al 44% di gas serra in meno rispetto alle navi costruite soltanto 10 anni fa. “Msc Euribia è una nave costruita pensando al futuro. Con la sua consegna abbiamo fatto un altro grande passo avanti verso il nostro obiettivo di zero emissioni nette di gas serra”. A dirlo è Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere: “Per noi è importante che le navi costruite oggi siano pronte ad accogliere i nuovi carburanti sostenibili che si profilano all’orizzonte. Vogliamo inoltre garantire il veloce riadattamento alle nuove tecnologie che contribuiranno a ridurre le emissioni di gas serra fino a un loro totale abbattimento. Dal 2018 a oggi le emissioni delle nostre navi si sono abbassate del 40%. A zero emissioni arriveremo nel 2050. Quando si pensa alla sostenibilità di una nave come questa, il carburante è solo una parte di quello che bisogna prendere in considerazione. Con noi gli ospiti rimangono 7 giorni: per questo motivo, pensare alla sostenibilità vuol dire occuparci di loro a 360 gradi”. Un esempio, una volontà precisa di preservare gli ecosistemi marini che Euribia mette in chiaro sin da subito, già dai decori dello scafo, con la splendida opera #savethesea realizzata dell’artista grafico tedesco Alex Flämig.

Numeri e stile: l’esperienza a bordo di MSC Euribia

184mila tonnellate di stazza, 19 ponti, 43 metri di larghezza, 331 di lunghezza, 2.419 cabine e 35.000 metri quadrati di spazio pubblico: sono solo alcuni dei numeri impressionanti di Msc Euribia, nome preso dall’antica divinità che sfruttava i venti, il tempo atmosferico e le costellazioni per dominare i mari.

Imponente, ma anche elegante e suggestiva. Sono il design così come la qualità e la varietà di servizi a rendere unica l’esperienza di Euribia: una vista panoramica sull’oceano impreziosita dalla nuova Carousel Lounge. Dai grandi ai più piccoli, le attività di svago certo non mancano. Oltre agli spettacoli di musica dal vivo ogni sera, tra cui la Big Band at Sea, una delle più grandi big band in mare, anche una rivoluzionaria area da 700 metri quadri dedicata ai bambini e ai ragazzi fino a 17 anni con 7 sale, ognuna delle quali rivolta a diverse fasce d’età, dove per la prima volta Msc Foundation Lab offrirà ai piccoli passeggeri un programma di attività dedicate all’educazione sui temi ambientali. E poi ben 5 piscine e l’Ocean Cay AquaPark, uno dei parchi acquatici più grandi ed elaborati della nave, con 3 scivoli per un divertimento senza fine.

Impossibile tralasciare il Delphi Theatre, che con i suoi 945 posti a sedere offre ogni sera un intrattenimento dal vivo di livello mondiale. La nave conta 21 bar e lounge con 5 aree all’aperto e 16 al coperto per andare incontro alle preferenze di tutti. Gli ospiti possono inoltre scegliere tra 10 punti di ristoro, di cui 5 ristoranti di specialità con il nuovissimo Le Grill, elegante bistrot francese che incontra la steakhouse, e Kaito Sushi & Robatayaki. L’opera d’arte del famoso artista britannico Julian Opie, un ampio schermo Led costruito appositamente con figure che camminano nello stile caratteristico dell’artista, rende ancor più affascinante l’aperitivo al bar l’Atelier du Voyageur, posizionato in piena alla Galleria Euribia, la più lunga Led Dome in mare, con una serie di negozi, ristoranti e altri intrattenimenti tutti da scoprire.

Da Sophia Loren a Bob Sinclar: il varo di MSC Euribia

A battezzare la nave sulle acque di Copenaghen, com’è avvenuto per tutte le altre della compagnia, la madrina storica di MSC Crociere: l’intramontabile Sophia Loren.

L’attrice ha infatti inaugurato l’ultima arrivata tagliando il nastro al termine di una cerimonia emozionante, condotta dall’incantevole Sarah Grünewald, attrice e modella danese e che ha visto esibirsi tra tutti artisti del calibro di Tony Hadley, il frontman degli Spandau Ballet, la celebre band britannica attiva negli anni Ottanta. La festa è infine proseguita con la consueta cena di gala e fino a tarda notte con lo spettacolare Dj set di Bob Sinclar.

L’itinerario

In estate MSC Euribia opererà in Nord Europa con partenze per crociere di 7 notti da Kiel e Copenaghen verso gli affascinanti fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam, mentre in inverno farà rotta nei porti di Amsterdam e Southampton fino ad Amburgo.