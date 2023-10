Sophie Codegoni e Basciano: la frecciatina di Micol Olivieri

L’ex volto de I Cesaroni, Micol Olivieri, ha scagliato una frecciatina infuocata contro Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che, nelle ultime ore, hanno annunciato di essersi detti addio.

Micol Olivieri contro Sophie e Basciano

Dopo appena un anno d’amore e la nascita della figlia Celine Blue (avvenuta a maggio scorso) Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato pubblicamente di essersi detti addio. La coppia ha chiesto il rispetto per la propria privacy in un momento tanto delicato e l’attrice Micol Olivieri non ha perso occasione per scagliare contro di loro una frecciatina via social. “Ma non sono stati proprio loro che sul red carpet del Festival di Venezia lui fece la proposta di matrimonio a lei? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a loro piace stare al centro dell’attenzione e sicuramente non sono delle persone riservate”, e ancora: “Quindi se vi è piaciuto avere la fama e se hai avuto l’ardire di chiedere davanti a migliaia di persone di sposarti alla tua copagna, devi anche condividere i tuoi momenti difficili con le persone che ti hanno sempre seguito. Se sei famoso è grazie a loro e non puoi preendere privacy”.

Al momento i due hanno smentito le ipotesi riguardanti un tradimento alla base della loro rottura, ma Sophie ha fatto sapere che sarebbero accadute “cose gravi” tra lei e il padre di sua figlia. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?