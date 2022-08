Una famiglia calabrese, residente a Bergamo, è stata colpita da un fulmine che si è abbattuto sulla spiaggia di Soverato.

Quattro persone, della stessa famiglia, sono rimaste ferite dopo essere state colpite da un fulmine abbattutosi sulla spiaggia a Soverato. Ferito anche un bambino di 6 anni.

LEGGI ANCHE: Ragazzo di 16 anni colpito da un fulmine durante un temporale

Soverato, fulmine si abbatte sulla spiaggia: 4 feriti

Quattro persone, dello stesso nucleo familiare, sono rimaste ferite dopo essere state colpite da un fulmine che si è abbattuto a Soverato, in provincia di Catanzaro, durante un forte temporale. Il più grave è un uomo che è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Sono stati ricoverati anche la moglie e il figlio di 6 anni, in condizioni meno preoccupanti. La suocera ha riportato lesioni lievi ed è stata medicata.

Fulmine si abbatte sulla spiaggia piena di turisti

La famiglia colpita è di origini calabresi, ma residente a Bergamo. Si trovava a Soverato per le vacanze estive. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’episodio è avvenuto su un tratto di spiaggia libera, piena di turisti. Delle tante persone presenti nessuna, tranne i membri i questa famiglia, ha fortunatamnete riportato conseguenze.