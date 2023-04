Spagna, 12enne muore a scuola per una pallonata: aperta inchiesta

Spagna sotto shock per la morte di un 12enne, colpito al petto da un pallone.

È shock in Spagna, a Sestao, dove un 12enne ha perso la vita a scuola dopo esser stato colpito da una palla mentre giocava con i suoi compagni di scuola. Aperta un’inchiesta per scoprire la dinamica dell’incidente.

Dopo l’impatto, il 12enne s’è accasciato al suolo in preda alle convulsioni

Il ragazzino, di nome Isaías e originario del Senegal, si trovava alla scuola La Salle, dove stava giocando insieme ai suoi amici nella giornata di domenica 16 aprile, quando è stato raggiunto al petto dalla sfera. Il 12enne s’è subito accasciato al suolo in preda alle convulsioni, prima di subire un arresto cardiorespiratorio.

Inutili i soccorsi dei sanitari, che hanno cercato di rianimarlo sul posto, senza successo. La morte è stata certificata dopo le 20.30.

Il bambino è stato poi raggiunto da diversi parenti che, in preda ad un profondo stato di shock, sono stati assistiti da uno psicologo e da altri operatori sanitari.

L’Ertzaintza, la polizia dei Paesi Baschi, è al momento al lavoro per cercare di capirci di più rispetto a questa orribile tragedia. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per determinare le cause esatte della morte del bambino.