Spagna, aereo militare precipita durante esibizione: pilota fuori pericolo

Aereo F-18 precipita sulla base militare di Saragozza per cause da chiarire. Salvo il pilota

Paura in Spagna, dove un aereo F-18 dell’Aeronautica militare s’è schiantato nella base aerea di Saragozza durante un volo di esibizione. È scampato alla morte certa il pilota, che s’è lanciato

dall’abitacolo prima dello schianto.

Il mezzo si trovava impegnato in un volo di esibizione quando il velivolo è precipitato su una delle piste della base aerea. Presente a bordo soltanto il pilota, che è riuscito a lanciarsi prima dell’impatto col suolo.

L’uomo, come fa sapere l’agenzia di stampa Europa Press, è stato trasportato in ospedale ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, come rendono noto direttamente dall’Aeronautica militare di Madrid. Le cause dell’incidente restano ancora tutte da chiarire.