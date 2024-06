Una comunità di suore, residenti in un convento del XV secolo nel nord della Spagna, si è separata dalla Chiesa cattolica romana a causa di una disputa su una proprietà immobiliare e di una controversia dottrinale.

Convento di monache si ribella al Vaticano

La Chiesa ha minacciato di scomunicare le 16 suore che vivono a Belorado, una cittadina di 1.800 abitanti lungo il Cammino di Santiago. Le monache, appartenenti all’Ordine di Santa Chiara, hanno annunciato la loro separazione dal Vaticano con una lettera pubblicata sui social media il 13 maggio, insieme a un “manifesto” di 70 pagine. Nella missiva, firmata dalla madre superiora del convento, suor Isabel de la Trinidad, le sorelle hanno dichiarato di essersi staccate perché “perseguitate” dalla gerarchia ecclesiastica.

La ragione dello scisma

Nel 2020 le suore hanno raggiunto un accordo per l’acquisto di un convento a Orduna, a circa 100 chilometri a nord di Belorado, ma hanno spiegato di non essere in grado di pagarlo perché il Vaticano ha bloccato la vendita di un’altra proprietà abbandonata, che avrebbe finanziato l’acquisto. Le monache hanno quindi intentato una causa contro la Chiesa per “abuso di potere“. Sul loro account Instagram, creato di recente, hanno accusato l’arcidiocesi di aver congelato i conti bancari, impedendo loro di acquistare “beni di prima necessità“.

La risposta della Chiesa di Roma

Inizialmente Roma aveva dato alle suore tempo fino al 16 giugno per presentarsi davanti a un tribunale ecclesiastico per confermare la loro decisione di separarsi. La scadenza è stata tuttavia posticipata a venerdì. La Chiesa ha inoltre promesso di non scomunicare le suore più anziane, ritenute più vulnerabili. Il Vaticano “ha esplorato tutte le strade possibili per evitare la scomunica, ma il dialogo si è interrotto“, ha dichiarato all’AFP il teologo Luis Santamaria, aggiungendo “Tutto fa pensare che le suore non abbiano preso la loro decisione in piena libertà“.