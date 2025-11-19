Spagna e Germania in gara per la presidenza della Banca Centrale Europea: chi avrà la meglio?

Spagna e Germania si preparano a una sfida avvincente per la presidenza della Banca Centrale Europea (BCE) nel 2027, presentando candidati di grande spessore e strategie contrastanti.

Con l’avvicinarsi del 2027, le speculazioni sulla successione di Christine Lagarde alla presidenza della Banca Centrale Europea (BCE) si intensificano. Due paesi, Spagna e Germania, sembrano candidati forti, pronti a giocarsi la loro possibilità di occupare una posizione di fondamentale importanza nell’architettura economica europea. Madrid, per ora, mantiene un profilo basso riguardo alla nomina di un successore per Luis de Guindos, attuale vicepresidente della BCE, che lascerà il suo incarico nel.

Il silenzio della Spagna ha alimentato voci e congetture nei mercati e nei circoli politici, suggerendo che Madrid possa ambire a un ruolo di maggiore prestigio. La BCE sta per affrontare un significativo rinnovamento della sua leadership nei prossimi anni, creando un’opportunità unica per i governi nazionali di posizionare figure di fiducia in una delle istituzioni più influenti dell’Unione Europea.

Le candidature in gioco

Nel 2026, il posto di Guindos diventerà vacante, insieme a quello di economista capo, del presidente e del responsabile della divisione operazioni di mercato, tutti ruoli che si libereranno nel 2027. La Spagna non ha avuto un rappresentante nel direttivo della BCE per sei anni, mentre Germania, Francia e Italia hanno sempre occupato uno dei sei posti disponibili. Se Madrid dovesse rimanere in silenzio mentre gli altri posti vengono riempiti, questo potrebbe indicare una chiara intenzione di puntare al massimo livello.

Pablo Hernández de Cos: un candidato di peso

Un possibile candidato forte per la Spagna è Pablo Hernández de Cos, ex governatore della Banca di Spagna e attuale direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali. Formato sotto la guida dell’ex presidente della BCE, Mario Draghi, Hernández de Cos ha saputo ripristinare la reputazione della Banca di Spagna dopo alcune difficoltà durante la crisi finanziaria. La sua esperienza è stata riconosciuta con la sua nomina a presidente del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, l’organizzazione che stabilisce gli standard globali per la regolamentazione bancaria.

La posizione della Germania

D’altra parte, la Germania è un altro competitor di grande importanza. Anche se non ha mai ricoperto la carica di presidente della BCE, il paese si sta preparando a far sentire la sua voce in questa corsa. Il governo tedesco, al momento, non ha preso una posizione definitiva, ma la situazione economica e il recente aumento dell’inflazione potrebbero favorire un candidato più hawkish, cioè propenso a politiche monetarie restrittive.

Joachim Nagel e le alternative tedesche

Il presidente attuale della Bundesbank, Joachim Nagel, è considerato un candidato ideale. La sua visione moderata potrebbe risultare più accettabile per gli altri stati membri rispetto a candidati precedenti come Axel Weber e Jens Weidmann, i quali si sono dimostrati troppo rigidi nelle loro posizioni. Tuttavia, anche Nagel affronta una concorrenza interna con figure come Jörg Kukies, ex ministro delle finanze e attuale sostenitore di politiche più conservatrici.

In un contesto competitivo, la Germania potrebbe anche optare per sostenere un candidato di un altro paese, evitando di compromettere la sua posizione nella Commissione Europea, guidata attualmente da Ursula von der Leyen, il cui mandato scade nel 2029. Questa strategia potrebbe rivelarsi vantaggiosa per Berlino, mantenendo aperte le possibilità per future alleanze politiche.

Il futuro della BCE e le sfide da affrontare

Con la scena politica europea in continua evoluzione, la competizione per la presidenza della BCE si preannuncia intensa. Ogni candidato porta con sé una serie di sfide e opportunità, non solo per il proprio paese ma per l’intera architettura economica dell’Unione. La decisione finale sarà influenzata non solo dalle dinamiche politiche interne, ma anche dalle pressioni esterne, come quelle esercitate da attori globali e dalla crescente influenza di figure come il presidente statunitense.

La Spagna e la Germania si trovano a un bivio decisivo, e la corsa per la presidenza della BCE rappresenta non solo una questione di prestigio, ma anche una potenziale ristrutturazione delle alleanze all’interno della zona euro. Con il tempo che scorre, sarà interessante osservare come si svilupperanno le strategie e quali figure emergeranno come leader nel panorama economico europeo.