In Spagna la mascherina è obbligatoria all'aperto, anche in spiaggia.

La Spagna non intende correre rischi in vista dell’inizio dell’estate. Il Governo, per questa ragione, ha specificato che sarà obbligatorio indossare la mascherina anche nelle spiagge e nelle piscine. Soltanto per coloro che soffrono di particolari patologie saranno previste delle esenzioni.

I trasgressori, invece, incorreranno in multe salate.

La nuova norma anti-Covid

Fino ad ora in Spagna l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza era obbligatorio soltanto nei casi in cui non era possibile rispettare il distanziamento sociale minimo di un metro e mezzo. Adesso, invece, le misure restrittive saranno più dure. La mascherina andrà indossate in qualsiasi luogo, come “sulle strade pubbliche, negli spazi esterni e in quelli chiusi ad uso pubblico, così come nei mezzi di trasporto“.

Il Governo lo ha annunciato tramite il consueto bollettino ufficiale.

Non mancano, tuttavia, le eccezioni. “L’obbligo non è applicabile alle persone che hanno qualche tipo di malattia o difficoltà respiratoria che può essere aggravata dall’uso della mascherina, o che, a causa della loro disabilità o dipendenza, non hanno l’autonomia di rimuovere la mascherina. Né sarà richiesto nel caso di sport individuali all’aperto, o in casi di forza maggiore o situazione di necessità“, si legge.

Le spiagge

Non avranno alcun trattamento particolare, invece, coloro che si trovano in spiaggia o nelle piscine nella stagione estiva. Il timore è che questa nuova norma possa dare il colpo di grazia al settore del turismo, già in crisi a causa della pandemia. In molti si stanno già lamentando.