Spagna, Sanchez in Parlamento per l'investitura: le opposizioni parlano di "c...

Spagna, Sanchez in Parlamento per l'investitura: le opposizioni parlano di "c...

Il Congresso dei Deputati tiene il suo secondo dibattito di investitura in meno di due mesi. Domani si voterà la fiducia al nuovo governo.

Pedro Sanchez in Parlamento per l’investitura

Oggi è il leader del PSOE, Pedro Sanchez, a esporre il suo programma e a chiedere la fiducia dell’Assemblea per riconfermare il suo mandato al Palazzo della Moncloa. Il socialista si presenta con 179 voti a favore vincolati dopo aver garantito l’appoggio di Sumar, Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria. A questi si aggiungono anche ERC e Junts, con la controversa legge sull’amnistia. Il discorso del Primo Ministro è iniziato presentandosi come l’unica alternativa alla “destra reazionaria“.

Il programma di governo

Dopo il duro attacco al Partito Popolare e a Vox, Sanchez ha esposto una serie di misure. Tra queste spiccano l’abbassamento dell’IVA sui prodotti alimentari fino a giugno, l’innalzamento della soglia di reddito medio, il trasporto pubblico gratuito per i minori, i giovani e i disoccupati, maggiori diritti per le persone LGBTQ+, l’innalzamento della soglia di accesso agli sgravi ipotecari a 38mila euro e una legge sui diritti culturali. In merito all’amnistia, invece, ha concluso il suo intervento assicurando che “è perfettamente legale e conforme alla Costituzione” e che la concederà “in nome della Spagna e dell’armonia“, poiché può “aiutare a superare la frattura che si è aperta in Catalogna“.

La riposta delle opposizioni

Il leader del PP, Alberto Núñez Feijóo, è intervenuto al Congresso per rispondere al Segretario generale del PSOE e candidato premier. In particolare si è scagliato contro l’investitura di Pedro Sánchez, accusandolo di aver tentato “qualsiasi cosa” per vincere. “Prendere decisioni contro l’interesse generale in cambio di vantaggi personali è corruzione politica” ha dichiarato, additando il premier come “falso” poiché “ciò che viene portato oggi in Aula non è stato votato alle urne“. Fuori dal Palazzo delle Corti, la tensione per le strade di Madrid è ancora alta, con decine di persone che manifestano con proteste e cortei.