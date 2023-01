Sul posto un'ambulanza Svs che ha soccorso la vittima e l'ha condotta in ospedale: spalanca lo sportello dell'auto e centra un monopattino

Incidente stradale surreale ma non troppo in Toscana, dove un automobilista all’improvviso spalanca lo sportello dell’auto e centra un monopattino in pieno.

Da quanto si apprende in ordine a quel sinistro stradale avvenuto nella città di Livorno la vittima ha ricevuto un colpo violentissimo mentre era sul mezzo ed una 35enne è caduta a terra ed è stata soccorsa.

Spalanca lo sportello e centra un monopattino

Da quanto si apprende tutto è accaduto quando una persona ha aperto lo sportello dell’auto e, involontariamente, ha colpito in pieno un monopattino con a bordo una 35enne.

La donna è caduta a terra e si è erita. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, lungo via Guglielmo Oberdan a Livorno. I media locali, in particolare prpiro il puntuale Livorno Today, spiegano che sul posto è intervenuta a razzo un’ambulanza della Svs che ha prestato le prime cure alla donna.

Vittima soccorsa da un’ambulanza Svs

La vittima di quel casuale sinistro è stata trasportata poi in ospedale con un trauma agli arti a causa all’impatto con l’asfalto.

Da quanto si apprende la 35enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia delle forze dell’ordine che ha effettuato rilievi e compilato verbali per accertare eventuali responsabilità e dinamiche certe del sinistro.