Femminicidio in Sicilia, dove un uomo spara e ammazza la moglie e poi si suicida con la stessa arma. Il 65enne finanziere in pensione Tindaro Molica Nardo ha ucciso la 61enne consorte Maria Bonina Buttò a Gioiosa Marea. La tragedia si è consumata in contrada Acquasanta a Gioiosa Marea, centro del litorale tirrenico messinese. Da quanto si apprende i due avevano due figlie, una delle quali ha scoperto quello scempio ed urlando ha allarmato un vicino.

Ammazza la moglie e poi si suicida

Sul posto sono arrivati i carabinieri della territoriale le cui unità hanno “trovato i coniugi uno accanto all’altra, ormai senza vita”. La pistola giaceva vicino al cadavere di Tindaro. Il medico legale e il Ris sono arrivati poco dopo e sono partiti i primi rilievi scientifici e tanatologici sotto la guida del Procuratore capo di Patti Angelo Cavallo. Come forza di Polizia giudiziaria l’inquirente ha impiegato i carabinieri del Comando provinciale di Messina, quelli della Compagnia di Patti al comando del tenente colonnello Salvatore Pascariello.

Le indagini, gli operanti e i rilievi

Poi quelli della Stazione di Gioiosa Marea diretti dal luogotenente Santo Fazio e gli uomini della Scientifica di Messina che hanno effettuato i rilievi. La comunità è scossa e molti avevano visto l’omicida-suicida a passeggio nella serata di ieri sul lungomare Canapè, come era solito fare. Pare che i due coniugi ultimamente litigassero spesso. Come spiega Fanpage “l’ex finanziere, avrebbe preso la pistola e assassinato la moglie, prima di puntarla verso se stesso e sparare”.