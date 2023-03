A Rosarno, comune di 14mila abitanti nella città metropolitana di Reggio Calabria, quello che ha tutte le caratteristiche dell’ennesimo femminicidio ha scosso la popolazione. Ieri, 7 marzo, il corpo senza vita di una donna di 35 anni è stato rinvenuto nell’appartamento che condivideva con il compagno.

Donna di 35 anni uccisa a Rosarno, i dettagli

La vittima e il compagno, entrambi di origini ucraine, vivevano da anni a Rosarno, dove l’uomo aveva acquistato, secondo le ultime informazioni, l’appartamento in cui vivevano, in via Medmea. Lui lavorava in una ditta di costruzioni. Sul corpo della donna, a una prima analisi legale, sono stati rinvenuti diversi lividi. Secondo i vicini di casa e secondo le ricostruzioni della Polizia, che si è recata immediatamente sul luogo, i due avevano problemi di alcolismo che spesso sfociavano in liti furiose.

Donna di 35 anni uccisa, il compagno è sotto interrogazione

L’uomo sembrava essersi dato alla fuga, ma è stato trovato dopo qualche ora nelle campagne attorno alla cittadina calabrese. Adesso, subirà diverse ore di interrogatorio da parte del pm della procura di Palmi, Adriana Di Vaio. Secondo le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Gioia Tauro con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, non è da escludere che l’uomo, inebriato dall’alcol e preso dalla rabbia, abbia ucciso la compagna a suon di percosse.