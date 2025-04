Sparatoria a Monreale: due morti e tre feriti in piazza Duomo

Una rissa tra giovani sfocia in una sparatoria che lascia due vittime e tre feriti gravi.

Un evento tragico in una piazza affollata

La notte scorsa, la centrale piazza Duomo di Monreale, un luogo solitamente animato e frequentato, è diventata teatro di una violenza inaspettata. Due giovani, Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, hanno perso la vita in una sparatoria che ha lasciato tre feriti, di età compresa tra i 16 e i 33 anni.

La scena si è svolta davanti a un centinaio di testimoni, che hanno assistito impotenti all’escalation di violenza.

Le dinamiche della sparatoria

Secondo le prime ricostruzioni, il conflitto sarebbe nato da una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani, dopo un acceso scambio di parole, si sono affrontati in piazza. Uno dei partecipanti, armato di pistola, ha aperto il fuoco, colpendo i due giovani che poi sono deceduti poco dopo il trasporto negli ospedali Ingrassia e Civico di Palermo. Le condizioni dei feriti sono critiche, e uno di loro è in gravissime condizioni, aumentando la preoccupazione tra i familiari e amici.

Indagini in corso e reazioni della comunità

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire i dettagli di quanto accaduto e identificare eventuali responsabili. La comunità di Monreale è scossa da questo tragico evento, con numerosi familiari e amici delle vittime che si sono radunati davanti agli ospedali, esprimendo il loro dolore e la loro disperazione. La sparatoria ha sollevato interrogativi sulla sicurezza in luoghi pubblici e sulla crescente violenza tra i giovani, un fenomeno che merita attenzione e interventi mirati.