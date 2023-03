Sparatoria a Napoli, agguato a un 19enne legato a un clan: il giovane è in pericolo di vita

Sparatoria a Napoli, agguato a un 19enne legato a un clan: il giovane è in p...

Attimi di terrore a Napoli dove un 19enne, che si ritiene sia collegato al clan di camorra Marsicano attivo nel quartiere Pianura, è stato gravemente ferito da due colpi di arma da fuoco durante una sparatoria.

La tragedia si è consumata poco prima dell’una nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo. Il 19enne, presumibilmente affiliato al clan di camorra Marsicano del quartiere Pianura di Napoli, è stato vittima di un agguato. Due soggetti hanno aperto il fuoco contro il ragazzo mentre si trovava in auto a Mergellina, nota anche come la via degli chalet del capoluogo campano.

Il giovane è stato colpito da due proiettili, venendo gravemente ferito all’addome anella zona cervicale.

La vicenda è stata prontamente segnalata ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. I paramedici giunti sulla scena del crimine hanno prestato soccorso al 19enne che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, in provincia di Napoli. Presso la struttura, il paziente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il giovane è in pericolo di vita. Indagini in corso

A seguito dell’operazione, il ragazzo è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva ed è in pericolo di vita. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la vittima dell’agguato ha precedenti e risiede nel quartiere Pianura. Lo stesso quartiere che solo alcuni giorni prima della sparatoria a Mergellina ha fatto da scenario a un altro omicidio. Dagli inquirenti, l’area è considerata come una “zona calda”.

L’assalto al 19enne è stato compiuto in una località del Napoletano molto frequentata il sabato sera.

Stando ai rilievi effettuati dagli uomini della Polizia di Stato, i killer avrebbero sparato almeno tre colpi: a terra, infatti, sono stati rinvenuti tre bossoli.

Sull’accaduto, sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Napoli.