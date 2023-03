Il marito la trova morta in casa senza segni di violenza sul corpo: è giallo a Roma dove il cadavere di una 49enne era sul pavimento della cucina. I media parlano di un decesso che non ha una spiegazione apparente e di un marito disperato che adesso è in cerca di risposte. Tutto è cominciato con quel corpo esanime di una donna di 49 anni trovato riverso a terra, sul pavimento della cucina di casa. La macabra scoperta è stata fatta dal 53enne marito.

Morta in casa senza segni di violenza

Teatro del “giallo” a Roma un’abitazione in zona Villa Bonelli, dove i carabinieri della territoriale stanno indagando per capire cosa sia successo. Il coniuge ha allertato i soccorsi di Ares 118 ed i militari, a cui ha spiegato che la vittima soffriva di disturbi psichiatrici. Poco dopo la mezzanotte in un appartamento in via Greve la scoperta agghiacciante.

Carabinieri all’opera ed autopsia

Quella ed al seguito dell’allarme i carabinieri della VII sezione Nucleo Investigativo. Da un primo esame effettuato sul corpo dal medico legale, non ci sarebbero segni di violenza. Ad ogni modo il magistrato di turno a Piazzale Clodio ha disposto che venga tenuta una autopsia al Policlinico Umberto I.